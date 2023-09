FC St. Pauli: Sinani erlebt Debakel, Saad hofft auf Länderspiel-Debüt

In der EM-Qualifikation waren gleich drei Kiezkicker im Einsatz. Danel Sinani (26) erlebte dabei mit Luxemburg ein Wechselbad der Gefühle. Im ersten Spiel gegen Island erzielte der Außenspieler kurz nach dem Anschlusstreffer den 3:1-Endstand (89. Minute), am Montag folgte gegen Portugal allerdings ein Debakel.

Karol Mets (30, l.) verlor mit Estland gegen Schweden klar mit 0:5. © IMAGO / Bildbyran

In derselben Gruppe ist auch Bosnien-Herzegowina mit Torhüter Nikola Vasilj (27) aktiv.

Nach einem 2:1-Sieg über Liechtenstein folgte eine bittere 0:1-Niederlage auf Island. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Alfred Finnbogason (34) traf in der Nachspielzeit. Für Vasilj und sein Team dürfte damit der EM-Zug endgültig abgefahren sein.

Mit nur sechs Zählern liegt Bosnien-Herzegowina abgeschlagen auf Rang vier.

Eine klare Niederlage musste auch Karol Mets (30) mit Estland hinnehmen. Gegen Schweden, bei dem unter anderem Ex-Kiezkicker Viktor Gyökeres (25) traf, verloren die Balten zu Hause klar mit 0:5.

Am Dienstagabend (20.45 Uhr) gastiert der Abwehrspieler mit seinem Team bei Belgien. Mit nur einem Punkt liegt Estland gemeinsam mit Aserbaidschan auf dem letzten Platz der Fünfer-EM-Quali-Gruppe.

Auf sein Länderspiel-Debüt hofft indes noch Elias Saad (23). Der Senkrechtstarter wurde erstmals ins Aufgebot der tunesischen Nationalmannschaft berufen. Beim 3:0-Heimsieg in der Quali zum Africa Cup über Botswana schaffte es der 23-Jährige noch nicht in den Kader. Heute Abend hat er allerdings eine weitere Chance, auf dem Programm steht ein Testspiel in Kairo gegen Ägypten.