FC St. Pauli: Deswegen geht Afeez Aremu

Hamburg - Afeez Aremu (23) verlässt den FC St. Pauli . Der Nigerianer wechselt zu einem Konkurrenten in der 2. Bundesliga .

Afeez Aremu (23, links) war drei Jahre beim FC St. Pauli. (Archivbild) © Stefan Puchner/dpa

Der 1. FC Kaiserslautern hat Aremu verpflichtet. St. Pauli bestätigte am Mittwochabend den Transfer. Beide Vereine vereinbarten Stillschweigen über die Ablösemodalitäten. Laut Transfermarkt.de hat Aremu einen geschätzten Marktwert von 700.000 Euro.

Der 23-Jährige war erst in der zur Saison 2020/21 vom norwegischen Erstligisten IK Start Kristiansand nach Hamburg gewechselt. Er kommt auf 54 Partien für die Kiezkicker in der 2. Bundesliga sowie fünf Spiele im DFB-Pokal.

"Ich habe drei intensive Jahre in Hamburg verbracht, an die ich immer gerne zurückdenken werde", sagte Aremu laut Klubmitteilung. "Dem FC St. Pauli bin ich sehr dankbar für die Entwicklung, die ich hier nehmen durfte. Um die nächsten Schritte gehen zu können, möchte ich aber wieder mehr Einsatzzeiten sammeln und hoffe, dass mir das in Kaiserslautern gelingt." Der 23-Jährige verbrachte viel Zeit auf der Bank.

St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann (51) sagte zum Transfer: "Afeez war gerade aufgrund seiner defensiven Qualitäten in den vergangenen Jahren ein wichtiger Teil unseres Teams. Wir hätten gerne weiter mit ihm gearbeitet und haben das ja auch mit der Vertragsverlängerung im Winter dokumentiert. Er war mit seiner aktuellen Rolle hinter den Stammkräften im Mittelfeld nicht glücklich, darum haben wir uns um eine für alle Seiten zufriedenstellenden Lösung bemüht und diese jetzt auch gefunden."