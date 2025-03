FC St. Pauli empfängt den BVB: Kiezkicker mit keiner, Dortmund mit einer Änderung

Hamburg - Wem gelingt der Befreiungsschlag? Am Samstag (15.30 Uhr) steigt das Krisen-Duell zwischen dem FC St. Pauli, der seit drei Partien auf einen Sieg wartet, und Borussia Dortmund, das nach dem 6:0 über Union Berlin weiter nach oben klettern will. TAG24 hat alles Infos zum Duell am Millerntor zusammengefasst.