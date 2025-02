Pflichtsieg für den BVB? FC St. Pauli wetzt schon die Messer

Hamburg - Die Rollen sind verteilt! Nach drei Niederlagen am Stück geht der FC St. Pauli am Samstag (15.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund als klarer Außenseiter in die Partie. Vielleicht ist das aber genau der große Vorteil für die Kiezkicker.

St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (51) freut sich auf die Partie gegen den BVB. © Marcus Brandt/dpa

Im Hinspiel konnte St. Pauli den BVB schon richtig ärgern, verlor durch ein spätes Tor mit 1:2. Am Samstag hat Trainer Alexander Blessin (51) ähnliches vor, allerdings mit einem besseren Ausgang als Mitte Oktober.

"Wir haben uns da nicht schlecht präsentiert und hätten was mitnehmen müssen", blickte der 51-Jährige auf die Partie zurück. "Wir wollen das im Heimspiel jetzt wiedergutmachen."

Die Frage ist nur: In welcher Verfassung reist der BVB nach dem 6:0 über Union ans Millerntor an? "Ob ein Spiel aussagekräftig ist, wird man sehen", stellte Blessin klar. "Die Dortmunder Auswärtsschwäche ist nicht wegzudiskutieren. Entsprechend wollen wir unseren Teil dazu beitragen, dass das so bleibt."

Wie das klappt, haben die anderen Teams im unteren Tabellendrittel gezeigt. Die Schwarz-Gelben verloren in Berlin (2:1), in Kiel (4:2) und in Bochum (2:0). "Sie haben ihnen mit Körperlichkeit und Robustheit den Spaß am Spiel genommen", erklärte Blessin, der ähnlich wie die Kontrahenten im Abstiegskampf die Messer wetzen will.