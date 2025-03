FC St. Pauli empfängt die TSG Hoffenheim: Saliakas und Saad starten, TSG mit vier Wechseln

Hamburg - Schafft der FC St. Pauli das Novum? Als erster Bundesligist wollen die Kiezkicker am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim einen Heimsieg im März einfahren. Es wäre ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf. TAG24 hat alle wichtigen Infos zu dem Duell am Millerntor zusammengefasst.

Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer (47, l) und St.-Pauli-Coach Alexander Blessin (51) treffen am Freitag erstmals aufeinander. © Uwe Anspach/dpa, David Inderlied/dpa

Das sagen die Trainer

FCSP-Coach Alexander Blessin (51) über die TSG: "Im Hinspiel stand noch Pellegrino Matarazzo an der Seitenlinie, er hatte eine andere Spielphilosophie als jetzt Christian Ilzer. Ihn kennt man von Sturm Graz mit vielen anderen Elementen wie Maßnahmen im Pressing und Gegenpressing. Sie hatten anfangs Probleme, eine Struktur zu finden, sie scheinen sich jetzt aber gefunden zu haben. Sie wirken sehr stabil und haben einige Punkte geholt. Sie haben mit Leistungen überzeugt und sind wieder in ruhigere Fahrwasser gekommen. Daraus wollen wir sie wieder rausholen. Sie wollen gerne den Ball haben. In den Phasen wollen wir ihnen wehtun. Die Qualität, die sie mit Ball haben, wollen wir unterbinden. Wir wollen es ihnen so unangenehm wie möglich machen."

TSG-Trainer Christian Ilzer (47) über St. Pauli: "Es erwartet uns sicher ein sehr stimmungsvolles Spiel gegen eine Mannschaft, die richtig gut verteidigt. St. Pauli hat eine sehr gute Kompaktheit. Wir müssen hellwach sein, eine gute geschlossene Teamleistung auf den Platz bringen."

Der TAG24-Tipp

Der FC St. Pauli landet einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf und zieht die TSG wieder mitten rein. Am Ende heißt es 2:1 für die Kiezkicker.

