FC St. Pauli empfängt Holstein Kiel: Alle wichtigen Infos zum Nordduell

Hamburg - Wer gewinnt das Nordduell? Der FC St. Pauli empfängt nach einem durchwachsenen Saisonstart am heutigen Sonntag (13.30 Uhr) den Tabellenzweiten Holstein Kiel . TAG24 hat für Euch alle wichtigen Infos auf einen Blick zusammengefasst.

Am heimischen Millerntor ist St. Pauli seit vier Partien ungeschlagen - zwei Siege und zwei Unentschieden.

In der zweiten Bundesliga ist die Bilanz hingegen ausgeglichen. Beide Team waren je fünfmal erfolgreich, zwei Begegnungen endeten unentschieden.

Gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten konnten die Kiezkicker mehr Siege einfahren als gegen Holstein Kiel. Bislang trafen die beiden norddeutschen Vereine 85-mal aufeinander, in 36 Spielen behielt St. Pauli die Oberhand. Die Störche hingegen hatten nur 26-mal Grund zum Feiern.

In der vergangenen Saison siegte der FC St. Pauli um Torschütze Oladapo Afolayan (26, r.) bei Holstein Kiel mit 4:3. © Daniel Bockwoldt/dpa

Die letzte Saison



In der vergangenen Saison endete das Hinspiel in Hamburg torlos, das Rückspiel an der Förde war dafür umso unterhaltsamer.

Steven Skrzybski hatte die Kieler nach 28 Minuten per Elfmeter in Führung geschossen, Oladapo Afolayan glich kurz vor der Pause noch für die Kiezkicker aus.

Nach Wiederanpfiff ging es schließlich rund. Ein Eigentor von Hauke Wahl (53.) sowie Treffer von Lukas Daschner (61.) und Leart Paqarada (74.) brachten St. Pauli mit 4:1 in Front. Die Störche gaben aber nicht auf und kamen durch Marco Komenda (78.) und Fabian Reese (90.+3) noch einmal heran.

Doch vergebens, am Ende nahmen die Hamburger die drei Punkte mit auf die Rückreise.