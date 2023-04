01.04.2023 07:00 FC St. Pauli empfängt Jahn Regensburg: Alle wichtigen Infos zum Duell

Der FC St. Pauli will am Samstag (13 Uhr) gegen den SSV Jahn Regensburg den neunten Sieg in Serie einfahren. TAG24 hat alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Geht der Höhenflug weiter? Der FC St. Pauli will am Samstag (13 Uhr) im Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg den neunten Sieg in Serie einfahren. TAG24 hat alle wichtigen Infos zu dem Duell zusammengefasst. Das letzte Duell zwischen dem FC St. Pauli und dem SSV Jahn Regensburg konnten die Oberpfälzer mit 2:0 für sich entscheiden. Wer darf am Samstag jubeln? © Sven Beyrich/dpa Die voraussichtlichen Aufstellungen St. Pauli: Vasilj - Medic, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, Hartel, Paqarada - Metcalfe, Afolayan, Daschner Regensburg: Urbig - Saller, Breitkreuz, Elvedi, Guwara - Caliskaner, Thalhammer - Singh, Mees - Owusu, Albers

FC St. Pauli St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler "will nicht über den möglichen Aufstieg reden" Die Bilanz

Erst 13-mal standen sich die beiden Klubs in ihrer Historie gegenüber, alle Duelle fanden im Rahmen der 2. Bundesliga statt. Die Bilanz ist mit jeweils fünf Siegen ausgeglichen, zudem drei Remis. Aber: Im heimischen Millerntor-Stadion haben die Kiezkicker noch nie gegen den Jahn verloren. In sechs Spielen gingen sie viermal als Sieger vom Platz, zweimal gab es eine Punkteteilung. Das letzte Duell Das Hinspiel in Regensburg ging für die Braun-Weißen allerdings verloren. Stürmer Andreas Albers (33) war beim 0:2 aus Sicht der St. Paulianer mit einem Doppelpack der Matchwinner. St. Pauli will den neunten Sieg in Serie, der Jahn den dritten Dreier am Stück FCSP-Coach Fabian Hürzeler (30, r.) trifft mit seiner Mannschaft auf das Team von Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic (40). © Fotomontage: Armin Weigel/dpa, Daniel Karmann/dpa Die Formkurve Die Form könnte beim FCSP kaum besser sein: Die Hamburger konnten alle acht bisherigen Partien des Jahres gewinnen und haben sich von einem Abstiegskandidaten zu einem Spitzenteam der 2. Liga gemausert. Aber auch der SSV ist aktuell gut drauf und holte zuletzt zwei extrem wichtige Dreier in Folge. Zuvor hatten die Oberpfälzer allerdings zehn Spiele nacheinander nicht gewonnen, weshalb sie tief im Abstiegskampf stecken. FC St. Pauli St.-Pauli-Stürmer Maurides fällt auf unbestimmte Zeit aus Das sagen die Trainer FCSP-Coach Fabian Hürzeler (30) über den SSV: "Sie haben sich nach ihrer Sieglosserie wieder gefangen. Sie spielen sehr aggressiv und können dem Gegner weh tun. Sie haben eine Mannschaft, die in jedem Spiel zwei, drei Aktionen pro Halbzeit hatte, wo sie sehr gefährlich sind."

SSV-Trainer Mersad Selimbegovic (40) über St. Pauli: "Sie sind sehr gut unterwegs, haben ein großes Selbstbewusstsein entwickelt. Spielerisch lösen sie ihre Aufgaben hervorragend und sind defensiv sehr kompakt. Ich erwarte einen Hexenkessel in Hamburg. Die Fans sind nach der Länderspielpause nochmal gieriger auf Fußball."

Für die Ex-Kiezkicker Dejan Stojanovic und Christian Viet wird es besonders Keeper Dejan Stojanovic (29, l.) und Mittelfeldspieler Christian Viet (24) trugen beide bereits das Trikot des FC St. Pauli. © Fotomontage: Matthias Balk/dpa, Daniel Löb/dpa Diese Spieler fehlen St. Pauli: Etienne Amenyido (muskuläre Probleme), Christopher Avevor (Aufbautraining), David Nemeth (Schambeinentzündung), Igor Matanovic (Schulterverletzung), Maurides (Meniskusverletzung)

Regensburg: Benedikt Gimber (Gelbsperre), Oscar Schönfelder (Kreuzbandriss) Player-to-watch Mit Keeper Dejan Stojanovic (29) und Mittelfeldspieler Christian Viet (24) stehen gleich zwei ehemalige Kiezkicker im Kader der Gäste. Ersterer spielte in der Rückrunde der Saison 2020/21 für die Hamburger (19 Einsätze). In der Hinrunde der aktuellen war er Stammtorwart beim SSV, mittlerweile ist er jedoch nur noch Torwart Nummer drei. Viet hingegen lief mit Unterbrechung von 2017 bis 2022 für den FCSP auf, kam in dieser Zeit aber nur zu zehn Einsätzen. Nach einem Außenbandriss gehörte er zuletzt auch nicht mehr zum Stammpersonal der Regensburger. So viele Zuschauer werden erwartet

Das Millerntor-Stadion dürfte mit 29.546 Zuschauern wie gewohnt ausverkauft sein. Der Verein ruft erneut zu einem autofreien Spieltag auf und appelliert dazu, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Tabelle 2. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 SV Darmstadt 98 26 41:21 55 2 1. FC Heidenheim 1846 25 51:28 50 3 Hamburger SV 26 48:32 50 4 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 26 45:34 43 5 FC St. Pauli 1910 25 39:28 41 6 SC Paderborn 07 25 47:30 40 7 1. FC Kaiserslautern 25 39:34 39 8 Holstein Kiel 25 41:40 34 9 Karlsruher SC 25 41:40 34 10 Hannover 96 25 33:33 31 11 SpVgg Greuther Fürth 1903 25 33:37 30 12 1. FC Nürnberg 26 22:38 29 13 1. FC Magdeburg 25 31:45 28 14 SSV Jahn Regensburg 25 25:40 26 15 Arminia Bielefeld 25 36:41 25 16 Eintracht Braunschweig 25 30:43 25 17 FC Hansa Rostock 25 21:37 25 18 SV Sandhausen 1916 25 26:48 21 Die Tabelle der 2. Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Zweitliga-Meister und steigt in die 1. Bundesliga auf. Letzteres gilt auch für Rang 2. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Rang der Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in Deutschlands höchster Fußball-Spielklasse.

Titelfoto: Fotomontage: Armin Weigel/dpa, Daniel Karmann/dpa