FC St. Pauli empfängt Schalke 04: Alle Infos zum DFB-Pokal-Duell

Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli trifft in der zweiten DFB-Pokalrunde auf Konkurrent FC Schalke 04. Beide Teams trafen erst vor wenigen Wochen aufeinander.

Von Robert Stoll

Hamburg - So schnell sieht man sich wieder! Nur wenigen Wochen nach dem 3:1 in der zweiten Liga treffen der FC St. Pauli und der FC Schalke 04 am Dienstag (18 Uhr) in der zweiten Runde des DFB-Pokals erneut am Millerntor aufeinander. TAG24 hat alle Infos für Euch zu dem Spiel auf einem Blick.

Vor wenigen Wochen behielten Elias Saad (r) und der FC St. Pauli in der zweiten Liga die Oberhand gegen Schalke 04. © Philipp Szyza/dpa Die voraussichtlichen Aufstellungen FC St. Pauli: Burchert - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, Hartel, La. Ritzka - Afolayan, J. Eggestein, Saad Es fehlen: Banks (Kreuzbandriss) FC St. Pauli St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler warnt vor Pokalgegner S04: "Enorme Qualität" Schalke 04: Fährmann - Kalas, M. Kaminski, Murkin - Seguin, Schallenberg - Matriciani, Ouwejan - Ouedraogo - Karaman, Terodde

Es fehlen: Brunner (Leistenprobleme), Greiml (Kreuzbandriss), M. Müller (Sehnenabriss im Adduktorenbereich), Tempelmann (Gelb-Rot-Sperre) Die Bilanz und das bislang einzige DFB-Pokal-Duell An der schlechten Bilanz aus Kiezkicker-Sicht hat auch der 3:1-Erfolg Ende September nicht viel geändert. St. Pauli hat in 16 Duellen nun vier Siege zu verzeichnen, Schalke kommt immer noch auf deren neun. Am Millerntor konnte die Hürzeler-Elf die letzten beiden Vergleiche allerdings für sich entscheiden. Im DFB-Pokal fand bislang eine Partie zwischen Braun-Weiß und Königsblau statt, in der Saison 2000/01. Schalke setzte sich nach Verlängerung mit 3:1 durch. Jörg Böhme hatte sein Team nach acht Minuten bereits in Führung geschossen, Thomas Meggle glich noch kurz vor Pause für St. Pauli aus. In der Verlängerung sorgten schließlich Mike Büskens (111. Minute) und Ebbe Sand (114.) für die Entscheidung.

FC St. Pauli noch immer ungeschlagen, Schalke 04 mit dem ersten Sieg seit Mitte September

FCSP-Coach Fabian Hürzeler (30, r) hat seit dem Trainerwechsel zu Karel Geraerts (41) eine andere Spielweise bei Schalke 04 wahrgenommen. © Fotomontage: David Inderlied/dpa, Philipp Szyza/dpa Die Form St. Pauli ist seit saisonübergreifend seit mittlerweile 16 Partien unbesiegt. Nach dem 2:2-Unentschieden beim SC Paderborn gelang dem Zweitliga-Tabellenführer am Samstag ein 2:1-Last-Minute-Sieg über den Karlsruher SC. Schalke verlor nach dem 1:3 am Millerntor in der Folge noch drei weitere Begegnungen. Am Samstag gelang den Königsblauen unter Neu-Trainer Karel Geraerts gegen Hannover 96 ein überraschender 3:2-Erfolg. FC St. Pauli FC St. Pauli: Metcalfe-Hammer gegen Holstein Kiel wird "Tor des Monats" Das sagen die Trainer

FCSP-Coach Fabian Hürzeler (30) über S04: "Durch den Trainerwechsel hat sich etwas in der Spielweise bei Schalke verändert. Man muss aber immer wieder betonen, dass sie immer in der Lage sind, Tore zu schießen. Sie haben eine enorme Qualität und sind schwer zu bespielen." S04-Trainer Karel Geraerts (41) über die Kiezkicker: "Der FC St. Pauli ist sehr gut drauf. Und das schon seit vielen Wochen. Unser Gegner hat eine gute Spielanlage und findet gerade mit Ball häufig die passenden Lösungen."

Zwölf Tore in 16 Duellen! Simon Terodde trifft gern gegen den FC St. Pauli