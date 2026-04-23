St.-Pauli-Trainer nimmt Heidenheim nicht auf die leichte Schulter: "Sie spielen wieder Frank-Schmidt-Fußball"

Hamburg - Ein Sieg ist Pflicht! Der FC St. Pauli ist am Samstag (15.30 Uhr) beim Tabellenletzten 1. FC Heidenheim zum Siegen verdammt, um weiterhin die Chance auf den direkten Klassenerhalt zu erhalten. Die Stimmung ist aber getrübt.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52) sprach über die schwere Verletzung von Mathias Pereira Lage. © Christian Charisius/dpa

Grund dafür war die Verletzung von Mathias Pereira Lage (28), der sich am Mittwoch schwer am Knie verletzte und bis zum Jahresende ausfallen dürfte. "Das war ein Schock", gestand Trainer Alexander Blessin (52). "Wenn ein Spieler auf dem Boden liegt und schreit, dann weiß man, dass die Situation nicht einfach ist."

Dennoch musste der Übungsleiter den Blick schon wieder nach vorne und auf Heidenheim richten. Auf die Kiezkicker wartet ein unangenehmer Gegner, der seine letzte Chance auf den Klassenerhalt ergreifen will.

"Wir wissen, was auf uns zukommt. Es wird ein Spiel sein, wo wir wenig Raum haben werden und im Eins-gegen-Eins verfolgt werden", erklärte Blessin, der Heidenheim als "ekelhaft" bezeichnete. "Sie geben nie auf, egal wie der Stand ist."

Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt (52) galt zwischenzeitlich schon als abgestiegen, greift mittlerweile aber wieder nach dem letzten Strohhalm. "Seitdem er gesagt hat, sie haben keine Chance mehr, spielen sie wieder Frank-Schmidt-Fußball", erkannte Blessin an. "Das hat sehr viel mit Intensität, mit Aggressivität und viel nach vorne verteidigen zu tun."