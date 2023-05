FC St. Pauli gibt Spiel nach deutlicher Führung fast noch aus der Hand: "Ding muss gelaufen sein"

Kiel - Was für eine verrückte Partie! Der FC St. Pauli erlebte beim 4:3-Auswärtssieg bei Holstein Kiel am Freitagabend eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Erst gerieten die Kiezkicker nach einem unglücklichen Elfmeter in Rückstand, dann drehten sie das Spiel und lagen klar mit 4:1 in Führung, ehe Kiel schließlich in Überzahl in der Nachspielzeit noch einmal auf 4:3 herankam. Entsprechend geteilt war auch die Stimmung nach der Begegnung.