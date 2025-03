FC St. Pauli: Große Last fällt von Noah Weißhaupt ab - "Hat mich beschäftigt"

Torschütze Noah Weißhaupt (23, r.) und Philipp Treu (24) harmonieren auf der linken Seite des FC St. Pauli. © IMAGO/Justus Stegemann

Das Gefühl eines Tores kannte der 23-Jährige schon lange nicht mehr. Zuletzt hatte Weißhaupt vor 491 Tagen beim 5:0-Erfolg des SC Freiburg in der Europa League gegen Backa Topola getroffen. "Klar hat mich das beschäftigt", gab er zu.

Denn in seinen bisherigen Einsätzen für die Kiezkicker war er immer nah dran. "Ich habe bislang Latte, Pfosten und einfach alles getroffen", zählte Weißhaupt auf. Gegen Hoffenheim hat es am Freitag aber endlich geklappt.

"Unsere Vorbereitung war überragend, es ist genau so gekommen, wie wir dachten. Das Pressing war einstudiert", erklärte der 23-Jährige die Situation vor seinem Tor.

Philipp Treu (23) hatte ein Zuspiel auf Tom Bischof (19) abgefangen, DFB-Keeper Oliver Baumann (34) überlupft und dann quergelegt. "Was Philipp dann nach der Balleroberung macht, ist weltklasse", gab Weißhaupt das Lob an den Vorlagengeber weiter. "Ich hatte dann leichtes Spiel. Philipp hat sehr großen Anteil an dem Tor."