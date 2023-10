FC St. Pauli: Hartel wird zum Kopfball-Ungeheuer und stellt Bestmarke ein

Berlin/Hamburg - Jetzt trifft er auch noch per Kopf! Der unheimliche Lauf von St.-Pauli -Ersatzkapitän Marcel Hartel (27) geht weiter.

St.-Pauli-Kapitän Marcel Hartel (27) staunt ungläubig über das erste Kopfball-Tor seiner Karriere. © IMAGO / Matthias Koch

Am Samstagabend erzielte der Dauerläufer beim 2:1-Sieg über Hertha BSC Berlin schon seinen fünften Saisontreffer und stellte damit nach acht Spieltagen bereits seine bisherige Bestmarke aus der Vorsaison ein.

Nach der Führung von Johannes Eggestein (25) nach 25 Minuten hatte St. Pauli die Partie voll im Griff.

"Wir haben ein gutes Spiel gemacht, offensiv wie defensiv", erklärte Hartel. In der Tat, von der gefährlichen Hertha-Offensive um Haris Tabakovic (29) war so gut wie nichts zu sehen, die "Alte Dame" kam in 90 Minuten auf nur zehn Torschüsse.

Ganz im Gegenteil die Kiezkicker. Die hatten reihenweise Chancen und verpassten, das Ergebnis frühzeitig in die Höhe zu schnellen.

Erst Hartel machte eine gute Viertelstunde vor dem Ende mit seinem Treffer den Deckel drauf (74. Minute). Dabei sorgte er sogar für ein weiteres Novum. Nachdem ihm in der Vorwoche gegen Schalke 04 (3:1) bereits ein Tor mit dem linken Fuß gelungen war ("Ich dachte, ich hätte ihn nur zum Stehen"), traf der 27-Jährige im Berliner Olympiastadion erstmals in seiner Karriere mit dem Kopf.