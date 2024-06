FC St. Pauli holt Drittliga-Keeper und ist an Bayern-Youngster interessiert

Hamburg - Die Gerüchteküche brodelt! Nachdem der erste Sommer-Neuzugang mit Robert Wagner (20) am Donnerstagmorgen vom FC St. Pauli präsentiert worden ist, folgte am späten Mittag gleich der Nächste.

Voll wird zunächst hinter Stammkeeper Nikola Vasilj (28) und Sascha Burchert (34) wohl als Nummer drei in die Saison gehen. Zugleich wird ihm allerdings eine Perspektive aufgezeigt worden sein, bei der er in Zukunft auch über Einsätze in der Regionalliga Nord hinauskommen wird.

Trainer Fabian Hürzeler (31) war ebenso begeistert über seinen zweiten Neuzugang: "Ben ist nicht nur hinsichtlich der Verteidigung sehr gut ausgebildet, sondern bringt auch fußballerisch alles mit, um unsere Anforderungen auf der Torhüterposition zu erfüllen. Er ist im Passspiel mit beiden Füßen sehr sicher und wurde auch in Köln immer wieder ins Aufbauspiel einbezogen. Er ist zudem sehr lernwillig und passt somit gut in unser Team."

"Der Wechsel zum FC St. Pauli bedeutet nach zwei Spielzeiten in der 3. Liga für mich eine neue Herausforderung und einen Schritt aus meiner Komfortzone", erklärte Voll in einer Vereinsmitteilung.

Yusuf Kabadayi (20) ist ins Visier der Kiezkicker geraten. © Bernd Thissen/dpa

Als weiteren möglichen Neuzugang brachte Sky-Reporter Florian Plettenberg (35) Yusuf Kabadayi (20) ins Spiel.

Auf X veröffentlichte er das Interesse der Kiezkicker an dem Bayern-Youngster,, der bislang in der U23 zum Einsatz kam und in der vergangenen Saison an den FC Schalke 04 ausgeliehen war.

Dort machte er mit vier Toren in 23 Spielen auf sich aufmerksam. Vor allem beim Rückspiel gegen den späteren Zweitliga-Meister zeigte der Flügelspieler eine starke Leistung und erzielte zwei Treffer beim überraschenden 3:1-Sieg von Königsblau.

Neben St. Pauli sollen auch die Glasgow Rangers und US Lecce an dem 20-Jährigen interessiert sein, der bei Bayern noch einen Vertrag bis Sommer 2025 besitzt.