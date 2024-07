FC St. Pauli: Jackson Irvine über Zeh-Verletzung - "Noch hässlicher als sonst"

Scheffau - Alles ist wieder an Ort und Stelle! Hinter St. Paulis Kapitän Jackson Irvine (31) liegen schmerzhafte Tage. Im ersten Testspiel der Vorbereitung gegen den Bremer SV (3:1) hatte sich der Australier einen Zeh ausgerenkt.

Jackson Irvine (31) hatte sich im ersten Testspiel den Zeh ausgekugelt. © Witters/TayDucLam

"So etwas passiert auch nur in der Vorbereitung", sagte der 31-Jährige mit einem Lachen. "Aber es war schon eine sehr verrückte Verletzung." Mittlerweile ist der Zeh wieder so, wie er auch sein soll, die Schmerzen sind auszuhalten. "Es hat ein wenig gedauert, bis ich wieder das Gefühl hatte, trainieren zu können."

Noch nie zuvor hatte sich Irvine einen Bruch oder Ähnliches zugezogen, auf die Erfahrung hätte er dennoch gerne verzichtet. "Es hat einmal 'Knack' gemacht und dann dachte ich: 'Ah, so sollte es sein.'"

Die Art und Weise, wie die Verletzung zustande kam, verwunderte Irvine. "Der Gegenspieler hat mich an der Unterseite meines Fußes getroffen. Ich dachte eigentlich, dass das mit dem Fußballschuh gar nicht möglich wäre", gab er zu. Zuerst dachte er, sein Gegenspieler hätte einen Nerv getroffen. "Ich habe nichts mehr gespürt, aber als ich die Socke auszog, sah das nicht gut aus, noch hässlicher als sonst."

Durch die Blessur verpasste der 31-Jährige mehr oder weniger die erste komplette Woche des Trainingslagers in Österreich. "Es war aber wichtig, dass ich dabei war, in den Meetings, beim Essen, im Gym", erklärte er.