FC St. Pauli: Mathias Rasmussen geht furchtlos in die direkten Abstiegsduelle

Hamburg - Er tauschte die Champions League gegen den Abstiegskampf! Seit der Rückrunde läuft Mathias Rasmussen (28) für den FC St. Pauli auf und kämpft derzeit um den Klassenerhalt. An den letzten fünf Spieltagen geht es für die Kiezkicker noch gegen vier direkte Konkurrenten. Über die Duelle hat er am Dienstag gesprochen.

St.-Pauli-Profi Mathias Rasmussen (28, r.) hat die Niederlage halbwegs verdaut und freut sich auf die noch ausbleibenden Endspiele gegen die direkte Konkurrenz. © Christian Charisius/dpa

Die 0:5-Klatsche vom Samstag gegen den FC Bayern München hat der 28-jährige Norweger halbwegs verdaut. "Sie ist noch ein bisschen in meinem Kopf, aber sie sind eben eines der besten Teams der Welt", erklärte Rasmussen am Dienstag nach dem Training und gab zu, dass die Gegentore schon ein bisschen zu billig gefallen sind.

Ein ganz anderes Spiel erwartet St. Pauli nun am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln, einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. "Es wird unsere Aufgabe sein, ihn zu zeigen, dass wir zu Hause spielen und normalerweise nicht mit 0:5 verloren", blickte er voraus und wagte die Prognose, dass der Effzeh nicht allzu hoch pressen werde.

Für beide Mannschaften sind allerdings die drei Punkte extrem wichtig, die Kiezkicker wollen die Lücke schließen, Köln könnte mit einem Dreier den Klassenerhalt fast schon perfekt machen.

Im Anschluss an das Duell warten auf St. Pauli mit Ausnahme von der Begegnung in Leipzig am vorletzten Spieltag nur noch direkte Konkurrenten - Heidenheim, Mainz und Wolfsburg. "Wir wollen die Spiele haben und ich bin mir sicher, dass wir gegen diese Mannschaften mithalten können", sagte Rasmussen. "Wir wollen es selbst in unseren Händen haben und werden unser Bestes geben."