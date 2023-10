FC St. Pauli: Metcalfe-Hammer gegen Holstein Kiel wird "Tor des Monats"

Connor Metcalfe (23) vom FC St. Pauli erzielte mit seinem Treffer gegen Holstein Kiel das "Tor des Monats" der Sportschau im Monat September. © IMAGO / Philipp Szyza

Der Australier gewann die Abstimmung mit seinem Treffer beim 5:1-Sieg über Holstein Kiel in der Sportschau.

Metcalfe hatte in der vierten Minute sein Team mit einem fulminanten Distanzschuss ins Eck in Führung gebracht. Es war das erste Tor der Kiezkicker am Millerntor in der Saison überhaupt.

"Das mit Abstand beste Tor, was ich je in meinem Leben geschossen habe", hatte ein überglücklicher Metcalfe nach der Partie gesagt. "Das war wirklich verrückt. Ich denke, dass man das auch an meiner Reaktion sehen konnte."