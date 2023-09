Irvine-Ersatz Metcalfe ebnet FC St. Pauli mit Traumbude den Weg: "Beste Tor meines Lebens"

Connor Metcalfe (24) vertrat beim FC St. Pauli den verletzten Kapitän Jackson Irvine (30) und zahlte das Vertrauen mit einer starken Leistung zurück. © IMAGO / Philipp Szyza

Metcalfe, der bislang hauptsächlich auf den Außenbahnen bei den Kiezkickern zum Einsatz kam, fand sich beim 5:1-Heimsieg über Holstein Kiel plötzlich in zentraler Rolle. Trainer Fabian Hürzeler (30) traute ihm die Rolle als Irvine-Ersatz zu und musste so kaum etwas an seinem Spielsystem ändern.

"Wir wissen um seine Stärke und das er sich auf dieser Position wohlfühlt", erklärte der 30-Jährige seine Entscheidung, die auch durch die gute Leistung beim Länderspiel der Australier gegen Mexiko (2:2) bestätigt wurde.

Zum großen Glück kam Metcalfe zum einen gesund nach Hamburg zurück und zum anderen litt er nicht so unter dem Jetlag, wie schon einmal in der Vergangenheit, verriet Hürzeler.

Auf dem Platz war der 24-Jährige zumindest von Beginn an voll da. In der vierten Minute schoss er sein Team mit einem Traumtor aus 25 Metern in Führung. "Das mit Abstand beste Tor, was ich je in meinem Leben geschossen habe", sagte ein überglücklicher Metcalfe nach der Partie. "Das war wirklich verrückt. Ich denke, dass man das auch an meiner Reaktion sehen konnte."

Dabei hätte er auch schon nach rund 40 Sekunden treffen können. "Der war viel einfacher", sagte sein Trainer mit einem Schmunzeln auf den Lippen. "Aber wir wissen, dass Connor einen guten Schuss hat."