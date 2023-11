FC St. Pauli nach Nullnummer gegen Hannover 96 selbstkritisch: "Hatten es nicht verdient zu gewinnen"

Hamburg - Am Ende fehlte das Tor! Trotz eines dominanten Auftritts ist der FC St. Pauli am Freitagabend im Spitzenspiel der zweiten Liga gegen Hannover 96 nicht über ein torloses Remis hinausgekommen.

Sportlich hatte St. Pauli das Sagen auf dem Platz in der ersten Halbzeit und durch Johannes Eggestein (16. Minute) und Elias Saad (36.) die größten Möglichkeiten. "Es ist natürlich schwer, gegen einen Gegner zu spielen, der hinten sehr tief steht und nur versucht das 0:0 zu halten", urteilte Eggestein. "Mit etwas Glück fällt hinten mal einer rein."

"Es war ein taktisch geprägtes Spiel", erklärte Hauke Wahl (29), der hinten alles abräumte, was sich ihm in den Weg stellte. "Beide Mannschaften haben immer wieder auf den Gegenüber reagiert."

FCSP-Angreifer Johannes Eggestein (26) vergab die beste Chance der Partie. © Axel Heimken/dpa

Doch das sollte weder in der ersten noch in der zweiten Halbzeit passieren. Hannover verteidigte geschickt, die Kiezkicker blieben am Ende offensiv zu harmlos.

"Wir haben es in der zweiten Hälfte nicht geschafft, den Druck zu erzeugen, den wir uns vorgenommen hatten", erklärte Eric Smith (26), der wieder einmal eine starke Leistung bot, und am Ende hart mit sich und dem Team ins Gericht ging. "Heute hatten wir es weder verdient zu verlieren noch zu gewinnen. Es hat einfach nicht gereicht."

Dass es am Ende nicht reichte, war auch einer mehrminütigen Spielunterbrechung aufgrund eines Polizei-Einsatzes im Gäste-Fanblock geschuldet. "Die lange Unterbrechung hat uns den Rhythmus genommen, niemand will so etwas sehen", sagte der Schwede kurz.

Auch wenn die Enttäuschung nach der Partie über den verpassten Sieg überwog, so waren die Hürzeler Mannen dennoch zufrieden mit der Partie gegen 96. "Mit dem Punkt kann man letztendlich leben, auch wenn wir natürlich Ansprüche haben und unzufrieden sind, vor allem in einem Heimspiel", erklärte Eggestein. "Hannover ist aber auch nicht umsonst auf dem dritten Platz und kein schlechter Gegner."

In der Länderspielpause gelte es nun das Spiel aufzuarbeiten und es in einem Testspiel sowie dann in den beiden prestigeträchtigen Nord-Duellen bei Hansa Rostock und gegen den HSV besser zu machen.