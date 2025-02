FC St. Pauli nimmt Punkt nach Frust-Ausgleich mit: "In der Hinrunde hätten wir noch verloren"

Hamburg - Was ist dieser Punkt wert? Der FC St. Pauli ärgerte sich nach dem 1:1 gegen den FC Augsburg deutlich sichtbar über den späten Ausgleichstreffer. Dennoch machten die Kiezkicker durch das Remis weiterhin Boden auf die direkte Konkurrenz gut.

Auf der anderen Seite gestand Smith: "Wir spielen Bundesliga und das ist Augsburg. Es ist vermutlich einer der härtesten Gegner, den du im Moment haben kannst." Der Schwede mag damit Recht haben, allerdings sah es eben 80 Minuten lang so aus, als könnte der FCA St. Pauli überhaupt nicht gefährden.

Trainer Alexander Blessin (51) bemängelte die Leistung seiner Mannschaft in den zweiten 45 Minuten. © Marcus Brandt/dpa

Und das lag in erster Linie daran, dass die Kiezkicker vor allem in der ersten Halbzeit eine extrem starke Partie abgeliefert hatten. "Wir standen sehr engmaschig und haben wenig zugelassen", erklärte Blessin und lag damit richtig. Der FCA hatte genau null Torschüsse! Dazu kamen gute Umschaltmomente und die verdiente Führung.

Nach Wiederanpfiff wendete sich aber das Blatt. "Wir waren inaktiv und nicht mehr so richtig in den Zweikämpfen", musste der 51-Jährige anerkennen. "Wir hatten nicht mehr die Geduld und hatten zu viele Fehlpässe in unserem Spiel."

Dennoch ließ die Defensive weiterhin nichts zu - bis eben Kömür und der Ausgleich kamen.

"Auch wenn wir zwei Punkte verloren haben, nehmen wir den einen Zähler mit", erklärte Blessin, der zugab, "in der Hinrunde hätten wir so ein Spiel wohl noch verloren." Doch seine Mannschaft hat mittlerweile ein Reifeprozess durchlaufen, bei dem dies eben nicht mehr passiert.

Durch die sieben Punkte aus den drei bisherigen Rückrundenpartien haben sich die Kiezkicker ein wenig abgesetzt. Sieben Zähler Vorsprung sind es auf den Relegationsrang, neun schon auf den 17. Platz. "Mit Blick auf die Ergebnisse haben wir einen Pluspunkt geholt", meinte Hauke Wahl (30) letztlich und verdeutlichte, dass der Zähler am Ende vielleicht sogar Gold wert sein könnte.