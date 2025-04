FC St. Pauli: Philipp Treu freut sich über "geilen Konkurrenzkampf"

Philipp Treu (24, r.) und der FC St. Pauli zeigten gegen Gladbach eine starke Leistung. © IMAGO / HMB-Media

Zum einen war es der Auftritt an sich, der den Kiezkicker Mut machen dürfte. "Wir haben noch nicht einmal in der zweiten Liga so dominant gespielt, und das war ein Champions-League-Anwärter", erklärte Treu, der zu dem entsprechenden Schluss kam, "für mich war das heute unser bestes Spiel in der Bundesliga."

Den starken Auftritt erkannte auch der Gegner an und sprach von einem glücklichen Punkt. Robin Hack (26) gestand sogar, dass man das Spiel mit 3:0 oder 4:0 hätte verlieren können.

Daher lag aber auch ein bisschen Enttäuschung über das 1:1 in der Luft. "Wir hätten gerne drei Punkte mitgenommen, und es tut weh, aber wir müssen mit dem Punkt leben", wusste Treu.

Gladbach kam offensiv kaum zur Entfaltung und konnte sich nur selten befreien. "Wir haben ihnen heute ein bisschen den Zahn gezogen und auch mit dem Ball waren wir sehr sauber und hatten immer wieder Spielkontrolle", freute sich Treu. "Wir können darauf aufbauen und wenn wir so weiterspielen, dann holen wir noch viele Punkte."