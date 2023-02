FC St. Pauli reitet nach Magdeburg-Sieg weiter auf der Erfolgswelle: "Läuft für uns"

FCSP-Trainer Fabian Hürzeler (29) feierte im vierten Spiel den vierten Sieg. © Christian Modla/dpa

In der lauten MDCC-Arena machten sich die Kiezkicker das Leben allerdings selbst schwer. Dabei fing die Partie richtig gut an. "Vor allem die ersten 20 Minuten haben wir das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben", erklärte Trainer Fabian Hürzeler (29).

Durch einfachen Fußball, wie er es nannte, kamen die Braun-Weißen durch Connor Metcalfe (13. Minute) und Marcel Hartel (14.) zu zwei guten Chancen. Anschließend kam allerdings ein Bruch in das Spiel der Hamburger.

"Wir haben dann nachgelassen", gab Kapitän Leart Paqarada (28) zu. Einfache Fehler brachten den FCM zurück ins Spiel, der seinerseits durch Moritz-Boni Kwarteng (24) die größte Möglichkeit zur Führung hatte (17.).

Magdeburg hatte fortan die Oberhand und ging vor der Pause durch den starken Baris Atik (28) in Führung. "Mein Pass in die Mitte, der dann zum 0:1 führte, war natürlich bitter", gab Paqarada zu. "Ich bin ein Spieler, der mit viel Risiko spielt, dass es hier und da mal zu kleinen Fehlern kommen kann, ist mir bewusst, aber ich bin in einem Alter, wo mich das dann in einem Spiel gar nicht mehr groß beschäftigt."

Trotz des Rückstandes kamen die Kiezkicker mit einem guten Gefühl aus der Pause und knüpften wieder an die starke Anfangsphase der ersten Hälfte an. Allen voran der eingewechselte Maurides (28) war ein echter Aktivposten und hatte mehrere Möglichkeiten zum Ausgleich.