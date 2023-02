Baut der FC St. Pauli seine Serie in Magdeburg aus? "Schwere Aufgabe"

Hamburg - Drei Spiele, drei Siege, 4:0 Tore - die Bilanz von Fabian Hürzeler (29) als Trainer des FC St. Pauli kann sich mehr als sehen lassen. Können die Kiezkicker diese Serie am Samstag (13 Uhr) beim 1. FC Magdeburg ausbauen?

Fabian Hürzeler (29) hat als Trainer des FC St. Pauli eine makellose Bilanz. Am Samstag gastiert der 29-Jährige mit seiner Mannschaft beim 1. FC Magdeburg. © Marcus Brandt/dpa

"Wir befinden uns weiterhin in einer brenzligen Situation. Deshalb gibt es bei uns oder bei mir persönlich keine Erleichterung oder ähnliches. Wir gehen mit derselben Intensität in die nächsten Spiele", verdeutlichte er auf der PK am Donnerstagmorgen.

Er freue sich "natürlich" über die jüngsten Erfolge, wolle mit seiner Mannschaft aber "weiter hart arbeiten" und insbesondere in der Defensive sowie mit dem Ball besser werden, bekräftigte der gebürtige US-Amerikaner.

Mit dem Tabellen-15. warte eine "schwere Aufgabe" auf sein Team. "Sie spielen mutigen, offensiven und guten Fußball. Taktisch sind sie sehr flexibel. Wir bereiten uns auf mehrere Muster vor, aber ich glaube, dass sie ihren Prinzipien treu bleiben werden", so der Coach.

Der Übungsleiter rechne mit einem Hexenkessel in der MDCC-Arena: "Die Atmosphäre im Magdeburger Stadion ist atemberaubend. Laut, hektisch und emotional. Das wird ein Faktor werden."

Worauf wird es also ankommen? "Wir müssen uns auf uns konzentrieren und weiterhin versuchen, die Null zu halten. Wenn wir in der Defensive gut stehen, werden wir zu Torchancen kommen, unser Spiel auf den Platz kriegen", prophezeite der Fußballlehrer.