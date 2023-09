FC St. Pauli rotiert sich gegen Holstein Kiel zum Sieg: "Unfassbare Qualität im Kader"

Mit zwei Traumtoren sorgten Metcalfe (4. Minute) und Eric Smith (26, 7.) früh für eine gewisse Weichenstellung. "Ich trainiere direkte Freistöße und hatte ein gutes Gefühl beim Abschluss. Besser habe ich ihn wohl noch nie getroffen. Den schaue ich mir auf jeden Fall noch einmal an", erklärte der Schwede im Anschluss an die Partie.

Und so legte das Team auch los. Von Beginn an war zu spüren, dass nach der Länderspielpause unbedingt der erste Heimdreier der Saison her soll.

Stattdessen fiel vor der Pause sogar noch das 3:0 durch Oladapo Afolayan (26, 38.). "Ich hab mir vorgenommen, wenn ich in aussichtsreicher Position stehe, auch einfach mal abzuziehen", so der Torschütze. "Das daraus resultierende Tor war für mich persönlich natürlich gut aber viel wichtiger, dass es uns als Team zurück auf die Erfolgsspur verholfen hat."

Durch die frühen Tore bekam St. Pauli noch mehr Sicherheit in ihr Spiel, hatte aber Mitte der ersten Halbzeit Glück, als ein Foul von Smith an Benedikt Pichler (25.) nicht geahndet und ein Tor des Kieler Angreifers wegen Abseits zurückgenommen wurde (28.).

Stattdessen erhöhte erst Lars Ritzka (25, 70.) mit seinem ersten Treffer für Braun-Weiß, ehe auch noch Marcel Hartel (26), der die Mannschaft als Kapitän aufs Feld geführt hatte, sehenswert in der Nachspielzeit zum 5:1-Endstand traf.

Im Gegensatz zu den Vorwochen zeigten sich die Kiezkicker am Sonntag äußerst effektiv im Abschluss, zudem machten sie die Treffer zum richtigen Zeitpunkt und konnten sich eben auf jene Spieler verlassen, die sonst vielleicht eher im Hintergrund standen.

"Wir haben nicht den größten Kader, die Jungs, die aber da sind, haben eine unfassbare Qualität. Jeder Einzelne könnte Stammspieler in der zweiten Liga sein", erklärte Wahl dazu. Mal schauen, wer sich mit seiner Leistung am Sonntag für einen weiteren Einsatz am kommenden Samstag gegen Hertha BSC (20.30 Uhr) in die Mannschaft gespielt hat.