FC St. Pauli: Für Hauke Wahl zählt gegen Ex-Klub Holstein Kiel nur eines - der Sieg!

Hamburg - Es wird ein besonderes Spiel! Fünf Jahre lang trug Hauke Wahl (29) das Trikot von Holstein Kiel . Im Sommer verließ der Abwehrspieler die Störche und wechselte zum FC St. Pauli . Am Sonntag (13.30 Uhr) kommt es nun zum Wiedersehen.

Für Hauke Wahl (29) wird die Partie des FC St. Pauli am Sonntag gegen Holstein Kiel eine besondere. © Swen Pförtner/dpa

Der 29-Jährige machte am Dienstag in einer Presserunde nach dem Training keinen Hehl daraus, dass die Vorfreude auf die Partie größer ist als sonst. "Es war die letzten fünf Jahre mein Verein, ich bin auch dort aus der Jugend", gestand Wahl, der noch immer den Kontakt zu seinen ehemaligen Mitspielern hält. "In dieser Woche ruht aber das Telefon", versicherte er.

Ruhen werden am Sonntag für mindestens 90 Minuten auch die Freundschaften. Denn das Ziel ist klar. "Ich will gewinnen und die ersten drei Punkte zu Hause holen", stellte der gebürtige Hamburger klar. "Abseits schaue ich noch ab und an nach Kiel, aber für mich zählt jetzt nur St. Pauli."

Nach dem durchwachsenen Saisonstart mit nur sieben Zählern aus fünf Partien stehen die Kiezkicker schon etwas unter Druck.

"Wir machen es spielerisch sehr gut, erarbeiten uns viele Chancen und lassen wenig zu. Dennoch haben wir nicht die Punktausbeute, die wir holen wollten", gab Wahl zu. "Von den vier Remis hätten wir locker zehn bis zwölf Punkte holen können."

Ganz anders sieht es an der Förde aus. Kiel holte bislang zwölf Zähler und liegt auf Rang zwei. "Es war ein sehr, sehr guter Start von ihnen", urteilte der Ex-Holstein-Kicker. Mit einem Sieg könnte St. Pauli den Rückstand auf die Störche auf zwei Zähler schmelzen lassen.