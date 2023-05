FC St. Pauli schielt wieder auf den Relegationsrang: "Wir steigen auf, wenn..."

Der FC St. Pauli ist zurück im Rennen um Rang drei. © Marcus Brandt/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Nach dem verlorenen Derby (3:4) und der Heimpleite gegen Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig (1:2) hatte niemand mehr die Kiezkicker beim Thema "Aufstieg" auf dem Zettel. Doch weil der HSV mal wieder patzte und St. Pauli selbst sein Spiel gewann, ist plötzlich wieder alles möglich.

Was für die Kiezkicker noch drin ist, wird sich bereits am kommenden Spieltag zeigen. Denn dort trifft am Freitag der HSV (56 Zähler), der derzeit Relegationsrang drei belegt auf den Vierten SC Paderborn (50). Gewinnen die Ostwestfalen die Partie, wird es noch einmal richtig spannend.

Je nach Ausgang dieser Begegnung bekommt die Partie von St. Pauli (50) am Samstagabend bei Tabellenführer SV Darmstadt 98 (64) eine besondere Note. Sollte der HSV gegen Paderborn nicht gewinnen, könnten die Lilien mit einem Sieg den Aufstieg perfekt machen. Die Kiezkicker hingegen den Rückstand auf den Erzrivalen verkürzen.

Dem kommenden Spieltag kommt eine große Bedeutung im Aufstiegsrennen zugute. "Wir schauen von Spiel zu Spiel", stellte Trainer Fabian Hürzeler (30) klar. "Das haben wir auch während der Siegesserie so gemacht. Das tut meiner Mannschaft gut."