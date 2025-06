FC St. Pauli schlägt wohl erneut bei Bundesliga-Absteiger zu

Alles in Kürze

Simon Spari (23) von Austria Klagenfurt steht vor einem Wechsel zum FC St. Pauli. © imago / GEPA pictures

Wie die österreichische Zeitung Krone berichtet, steht Simon Spari (23) von Austria Klagenfurt unmittelbar vor der Unterschrift bei den Kiezkickern. Laut Bericht soll er am Mittwoch den Medizincheck absolvieren und anschließend seinen neuen Vertrag unterschreiben.

Spari war im vergangenen Sommer erst nach Klagenfurt gewechselt und verbrachte dort die ersten fünf Saisonspiele auf der Bank. Anschließend wurde er die Nummer eins und absolvierte die restlichen 27 Bundesliga-Partien, in denen er 62 Gegentore kassierte. Den Abstieg konnte er ebenso nicht verhindern.

Daher zieht es den 23-jährigen Steirer nun weg von den Violetten und allem Anschein nach ans Millerntor. Seine Ablösesumme soll bei rund 200.000 Euro liegen.

Spari stand zwischen 2019 und 2021 schon einmal in Deutschland unter Vertrag. Für die U19 des Karlsruher SC absolvierte er in zwei Jahren vier Partien in der Junioren-Bundesliga.