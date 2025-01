FC St. Pauli: So sah Neuzugang Noah Weißhaupt sein Debüt

Hamburg - Das war ein ordentlicher erster Auftritt! Noah Weißhaupt (23) hat am Samstag bei der 0:1-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt sein Debüt für den FC St. Pauli gefeiert.

Winter-Neuzugang Noah Weißhaupt (23) feierte am Samstag sein Debüt für den FC St. Pauli. © WITTERS

Es lief bereits die 68. Spielminute, als der 23-Jährige an der Seitenlinie stand und für Oladapo Afolayan (27) in die Partie kam.

"Mir hat das erste Mal hier richtig Spaß gemacht", gab die Leihgabe des SC Freiburg nach der Partie zu. "Auch wenn ich zum Einstand am liebsten einen Sieg gefeiert hätte."

Dass es dazu nicht kam, lag vor allem am Gegner aus Frankfurt und dessen Stürmer Omar Marmoush (25), der nach einer guten halben Stunde den Siegtreffer für die Gäste erzielt hatte.

Trotz des Rückstandes steckte St. Pauli aber nicht auf und hatte mehrere Möglichkeiten zum Ausgleich. "Ich habe heute gesehen, was für ein Potenzial die Mannschaft hat, gerade in der zweiten Halbzeit", zeigte sich Weißhaupt ein wenig stolz. "Da haben wir uns viele Chancen rausgespielt, am Ende hat das Glück leider gefehlt."

Auch ihm persönlich. In der Nachspielzeit verpasste er eine Flanke am zweiten Pfosten nur knapp. "Am Ende musst du einen halt reinmachen", wusste der Flügelstürmer eben auch.