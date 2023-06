FC St. Pauli: So sieht der Sommerfahrplan der Kiezkicker aus

Hamburg - Die Saison ist vorbei, doch in rund drei Wochen geht es schon wieder los! Die Sommerpause für die Profis des FC St. Pauli ist in diesem Jahr kurz.

In rund drei Wochen bittet Trainer Fabian Hürzeler (30) die Profis vom FC St. Pauli zum Trainingsauftakt. © Marcus Brandt/dpa

Nach einem Treffen am Trainingsgelände an der Kollaustraße hatten sich die Profis Anfang der Woche in den wohlverdienten Urlaub verabschiedet. Allzu lange wird dieser allerdings nicht sein.

Denn Trainer Fabian Hürzeler (30) bittet seine Mannen bereits am 19. Juni wieder zum Trainingsauftakt an der Kollaustraße. Los geht es um 16 Uhr.

Kurze Zeit später folgt bereits die erste Reise. Zwischen dem 22. und dem 24. Juni weilen die Kiezkicker in Schottland und bestreiten vor Ort ein Testspiel gegen den Zweitligisten Dunfirmline Athletic.

Dort ist kein Geringerer als der langjährige FCSP-Profi Thomas Meggle (48) als Investor tätig.

Neben dieser Partie ist bislang lediglich die Saisoneröffnung am 22. Juni (15 Uhr) gegen Hapoel Tel Aviv als Testspiel bekannt gegeben worden. Weitere Begegnungen werden noch folgen.

Die Profis selbst werden die wenige freie Zeit auf unterschiedlichste Art und Weise verbringen.

Für Jackson Irvine (30) und vielleicht auch für Connor Metcalfe (23) steht mit der australischen Nationalmannschaft ein Testspiel gegen Weltmeister Argentinien (16. Juni) in Peking auf dem Programm.