FC St. Pauli: So will Mathias Pereira Lage seinem neuen Verein helfen

Mathias Pereira Lage (28, r.) soll die Offensive beim FC St. Pauli beleben. © IMAGO / Oliver Ruhnke

Sein erstes Interview gab der 28-Jährige am Mittwoch nach dem Training auf Englisch, er hätte es aber auch in drei anderen Sprachen führen können. "Ich kann noch Spanisch, Französisch und Portugiesisch", gab der Linksfuß an. "Vielleicht sind es in ein paar Monaten auch fünf Sprachen, ich will auf jeden Fall Deutsch lernen."

Und das aus mehreren Gründen: Er möchte sich nicht nur mit seinen Mitspielern verständigen, sondern auch die Ansprachen von Trainer Alexander Blessin (52) verstehen, sollte dieser mal nicht auf Englisch mit seinen Jungs sprechen.

Dennoch freue sich Pereira Lage, der in Clermont-Ferrand geboren wurde, über jeden Teamkollegen, mit dem er Französisch sprechen könne.

Generell habe der Außenspieler aber einen guten Eindruck von seinem Team. "Wir haben viel Spaß und viel gearbeitet", sagte er und gab zu, dass die erste Woche sehr hart für ihn war. "Es war anstrengend für meine Beine, aber jetzt fühle ich mich besser. Jetzt geht es darum, wie wir spielen und wie ich der Mannschaft helfen kann."

Dabei gehe es in erster Linie um "meine Bewegungen auf dem Platz, wie ich Pässe spiele, wie ich Platz schaffe, wie ich verteidigen kann", erklärte Pereira Lage, der sich selbst als "Box-to-Box-Spieler" bezeichnete.