St.-Pauli-Spieler Opfer von Rassismus: "Werde dir Salzsäure ins Gesicht gießen"

St.-Pauli-Stürmer Oladapo Afolayan (27) macht Anfeindungen im Netz öffentlich. © Marcus Brandt/dpa

Via Screenshot gab der Fußballer Einblicke in seine Kommentarspalte, in der sich zahlreiche rassistische Anfeindungen häufen.

Ein Social-Media-User kommentierte gleich mehrfach. Darunter abartige Drohungen wie "Ich werde dir Salzsäure ins Gesicht gießen" oder "Dieser Abschaum ist auch ein Spieler?".

Kein Einzelfall, wie Afolayan betonte. Als Beweis postete er direkt die nächste Hassnachricht in seinen Direct Messages (DMs): "Scheiß N*****, nicht mal in der Lage zwei verdämmte Kopfbälle ins Tor zu machen. Hör auf Fußball zu spielen, du kannst es nicht."

Bereits Anfang vergangenen Jahres war der 27-Jährige zusammen mit Maurides Roque Junior (33) öffentlich Opfer von rassistischen und homophoben Anfeindungen geworden.

"Mich frustriert, dass das alles schon lange vorher angefangen hat, bevor ich überhaupt Fußball gespielt habe und sich seitdem nichts geändert hat", so Afolayan. "Wir brauchen keine Support-Nachrichten, wir brauchen echte Handlungen und Gefängnisstrafen!"