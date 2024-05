FC St. Pauli startet die große Sause mit Papp-Schale: "Dieses Jahr das beste Team"

Wiesbaden - Die Party geht weiter! Der FC St. Pauli musste bei der provisorischen Meisterfeier in Wiesbaden mit einer Schale aus Pappe vorlieb nehmen, das Original gibt es erst am Montag bei der großen Aufstiegsfeier auf dem Spielbudenplatz.

Kapitän Jackson Irvine (31) hält eine Meisterschale aus Pappe in der Hand. © Imago / Eibner

"Ich weiß nicht, was in den nächsten 48 Stunden passiert", stellte Kapitän Jackson Irvine (31) nach dem 2:1-Auswärtserfolg beim SV Wehen Wiesbaden klar. Es dürfte aber deutlich ausufernder als in der Vorwoche zugehen, schließlich ist die Saison jetzt zu Ende.

Im letzten Spiel mussten die Kiezkicker allerdings lange um den Zweitliga-Titel kämpfen. Wiesbaden, das noch um die Relegation kämpfte, erwies sich als hartnäckiger Gegner und bereitete den Braun-Weißen so manche Probleme.

"Das Spiel ist ein Spiegelbild der gesamten Saison", fasste Trainer Fabian Hürzeler (31) kurz zusammen.

"Wir sind sehr dominant aufgetreten, wir haben sehr strukturiert Fußball gespielt und haben die Widerstände mit dem Rückstand, der ein bisschen aus dem Nichts kam, angenommen." Franko Kovacevic (24) hatte den Außenseiter nach zehn Minuten per Kopf in Führung gebracht.

St. Pauli blieb sich allerdings treu und durfte sich am Ende ausgerechnet bei zwei Akteuren bedanken, die in der gesamten Saison kaum eine Rolle gespielt hatten. "Zwei Spieler, die bei mir nicht wirklich viel gespielt haben, die sich aber immer dem Erfolg des Teams und Vereins untergeordnet haben, machen dann die Tore", spielte der 31-Jährige auf die Treffer von Andreas Albers (34) und Danel Sinani (27) an.