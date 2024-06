Bei Hürzeler-Abgang: Diese Trainer könnte der FC St. Pauli jetzt holen

Fabian Hürzeler (31) wird den FC St. Pauli aller Voraussicht nach Richtung Brighton & Hove Albion verlassen. © Christian Charisius/dpa

Die Verantwortlichen um Sportchef Andreas Bornemann (52) und Präsident Oke Göttlich (48) stehen wenige Wochen vor dem Trainingsstart am 8. Juli vor einer Herkules-Aufgabe. Binnen kürzester Zeit müssen sie einen neuen Trainer präsentieren, der mit den Kiezkickern in das Abenteuer 1. Liga startet.

Erst einmal ist bei der Suche davon auszugehen, dass sich St. Pauli auf einen verfügbaren Trainer beschränkt, der nicht aus seinem Vertrag herausgekauft werden müsste und der der deutschen Sprache mächtig ist.

Neben illustren Namen wie Joachim Löw (64), Thomas Tuchel (50) oder Jürgen Klinsmann (59), die natürlich eine Kategorie zu hoch sind, dürfte so manch anderer Name dennoch realistischer klingen.

Zum einen wäre da Urs Fischer (58), der Union Berlin von der 2. Liga in die Champions League geführt hatte. Mitte November musste er allerdings gehen, weil der Klassenerhalt der Eisernen in Gefahr war. Mit seiner Art, Fußball spielen zu lassen, könnte man sich am Millerntor durchaus identifizieren.