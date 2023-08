FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf trennen sich in rassigem Duell torlos

Hamburg - Ein anderes Spiel, aber das gleiche Ergebnis! Nur drei Monate nach dem 0:0, durch das sich der FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf aus dem Aufstiegsrennen verabschiedeten, haben sich beide Vereine am Samstag erneut torlos voneinander getrennt. Dabei besaßen beide Teams beste Chancen zum Sieg.

Es blieb bis zur Pause die dickste Chance der Begegnung. Auch wenn keine Tore fielen, war es ein hochklassiges Zweitliga-Duell am ausverkauften Millerntor, das beste Werbung für die zweite Liga war.

Nach der Anfangsoffensive beider Teams war die Partie in der Folge von der Taktik geprägt, bis sich St. Pauli durch Marcel Hartel einen von vielen Ballverlusten leistete. Klauss lief alleine auf Vasilj zu, doch sein Schuss war zu zentral auf den Schlussmann.

Die Kiezkicker, bei denen Hauke Wahl für den vor einem Wechsel zu Ajax Amsterdam stehenden Jakov Medic sein Startelf-Debüt gab und Oladapo Afolayan Andreas Albers ersetzte, waren zu Beginn defensiv gefordert. Die Fortuna besaß durch Felix Klauss nach einer flachen Ecke an den Strafraum die erste Chance, doch FCSP-Keeper Nikola Vasilj lenkte das Leder über die Latte (6. Minute).

Kapitän Jackson Irvine besaß die größte Chance für den FC St. Pauli. © Marcus Brandt/dpa

Die zweiten 45 Minuten brauchten ein wenig Anlaufzeit, bis Irvine die größte Chance auf die Führung der Kiezkicker hatte. Der Australier tankte sich gegen mehrere Gegenspieler durch und tauchte plötzlich frei vor Kastenmeier auf. Der Schlussmann tauchte jedoch ab und klärte den Ball zur Ecke (61.).

Mit den Fans im Rücken hatte die Hürzeler-Elf nun die besseren Chancen, blieb aber ohne Glück. Eine abgefälschte Smith-Flanke trudelte parallel zur Torlinie (69.), ein Freistoß des Schweden ging knapp über das Tor.

Sechs Minuten vor dem Ende kam plötzlich richtig Stimmung auf. Schiedsrichter Daniel Schlager zeigte Abwehrspieler Karol Mets nach einem Foul an Jona Niemiec die Rote Karte. Den folgenden Freistoß setzte Klauss knapp neben das FCSP-Gehäuse.

St. Pauli konzentrierte sich fortan auf die Defensive und versuchte die Fortuna in Unterzahl vom eigenen Tor wegzuhalten. Dies gelang auch bis zum Schlusspfiff, sodass am Ende erneut ein 0:0 zwischen den beiden Vereinen auf der Anzeigetafel stand.

In der kommenden Woche steht DFB-Pokal auf dem Programm. Die Kiezkicker treffen am Samstag (15.30 Uhr) auf den Regionalligisten Atlas Delmenhorst, Düsseldorf tritt parallel beim Viertligisten FV Illertissen an.