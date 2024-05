FC St. Pauli verabschiedet sich in XXL-Pause! Dann legen die Kiezkicker wieder los

Nach der Meisterfeier haben die Profis des FC St. Pauli fast 50 Tage frei. © Christian Charisius/dpa

Der Zweitliga-Meister startet erst am 8. Juli wieder mit der ersten Trainingseinheit - 49 Tage nach der großen Sause auf dem Spielbudenplatz vor Zehntausenden von Fans.

Einige Kiezkicker werden allerdings ein paar wenige Urlaube in ihrem Kalender stehen haben. Bislang ist nur bekannt, dass Nikola Vasilj (28) für ihre jeweiligen Nationalmannschaften nominiert worden ist. Eric Smith (27) hingegen sagte seine Teilnahme aus "persönlichen Gründen" ab.

Weitere Profis könnten allerdings folgen. Allen voran die beiden Australier Jackson Irvine (31) und Connor Metcalfe (24) sowie Elias Saad (24), Karol Mets (31) und Manolis Saliakas (27).

Nach dem Start an der Kollaustraße haben die Kiezkicker ein Trainingslager Mitte Juli in Österreich geplant. Eigentlich wären sie gerne wieder nach St. Leonhard in Südtirol gereist, doch dort war am Ende kein Platz mehr für den Bald-Erstligisten.