FC St. Pauli: Von dieser Person erhält St. Paulis Trainer keine Glückwünsche zum Sieg

Hamburg - Die Erleichterung war riesengroß! Nach sieben Pflichtspielen ohne Sieg konnte St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52) nach dem 2:1-Sieg über den VfB Stuttgart am Samstag erstmals wieder Glückwünsche entgegennehmen. Wobei, von einer Person bleiben sie wohl aus.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52) nahm am Samstag nicht nur lobende Worte über die Leistung seiner Mannschaft entgegen, sondern erstmals auch wieder Glückwünsche zu einem Sieg. © WITTERS

Blessin selbst ist gebürtiger Stuttgarter, spielte jahrelang beim VfB, sein Bruder ist glühender Anhänger. Mit familieninternen Glückwünschen rechnete der 52-Jährige nach dem Sieg entsprechend weniger. "Wahrscheinlich nicht", antwortete er auf die Frage, ob sein Bruder schon gratuliert habe.

Ganz anders Stuttgarts Coach Sebastian Hoeneß (43), der nicht nur fair gratulierte, sondern auch von einem verdienten Erfolg der Boys in Brown sprach. Blessin nahm erstens dankend an und wollte zweitens auch nicht groß widersprechen. Sein Team hatte sich erstmals seit Wochen für eine starke Leistung belohnt und sich damit auch eindrucksvoll im Abstiegskampf zurückgemeldet.

"Vor allem die erste Halbzeit war richtig gut", urteilte er. St. Pauli war aggressiv in den Zweikämpfen und erspielte sich mehrere gute Torchancen. Das 1:0 zur Pause war aus Sicht der Schwaben fast schon schmeichelhaft.

Nach dem Seitenwechsel und dem zweiten Treffer deutete nicht mehr viel auf ein Comeback der Gäste hin, zu souverän traten die Kiezkicker an diesem Samstag auf. Doch mit zunehmender Spieldauer merkte man auch ihnen einen gewissen Kräfteverschleiß an. Das Problem: Die Auswechselbank war durch zahlreiche Ausfälle dünn besetzt.