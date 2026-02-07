St.-Pauli-Blog: Stellt der VfB beim FC St. Pauli einen neuen Bundesliga-Rekord auf?

Fortsetzung des Artikels laden

2. Februar, 13.34 Uhr: Fin Stevens steht vor einem Wechsel zu seinem Ex-Verein

Fin Stevens (23) und Oladapo Afolayan (28) bleiben wohl keine Teamkollegen. Der Deal zwischen dem Rechtsverteidiger und den Blackburn Rovers sollen gescheitert sein, wie Football League World berichtet. Dennoch steht Stevens vor einer Rückkehr. Sein Ex-Verein Oxford United, wo er vor seinem Wechsel zum FC St. Pauli gekickt hat, soll großes Interesse haben. Allerdings rennt die Zeit. Der englische Zweitligist, der gegen den Abstieg aus der Championship kämpft, steht unter Zeitdruck.

2. Februar, 8.12 Uhr: Wechselt auch Fin Stevens zu den Blackburn Rovers?

Oladapo Afolayan (28) hat es vorgemacht, Fin Stevens (22) könnte nachziehen. Der Rechtsverteidiger hat beim FC St. Pauli keinerlei Chance und könnte, wie der Offensivspieler, zum abstiegsbedrohten, englischen Zweitligisten Blackburn Rovers wechseln. Laut Football League World steht dort Ryan Alebiosu (24) vor einem Wechsel nach Genau. Sollte dieser vonstatten gehen, wäre Stevens die Alternative. Bei den Kiezkickern hat der zweifache walische Nationalspieler keine Zukunft. In eineinhalb Jahren kam er nur zu zwei Pflichtspieleinsätzen, in der laufenden Saison stand er zwar siebenmal im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.

Oladapo Afolayan (28, r) ist zu den Blackburn Rovers gewechselt, mit dem gleichen Ziel könnte Fin Stevens (22) den FC St. Pauli verlassen. © WITTERS

2. Februar, 6.30 Uhr: Oladapo Afolayan wechselt zu den Blackburn Rovers

Das war keine große Überraschung mehr! Oladapo Afolayan (28) wird den FC St. Pauli verlassen und wechselt zum englischen Zweitligisten Blackburn Rovers. Der Offensivspieler war vor fast genau drei Jahren ans Millerntor gekommen und entwickelte sich schnell zu einem Publikumsliebling. Insgesamt kam er auf 93 Einsätze, in denen er 16 Tore erzielte und sieben weitere auflegte. Zum Aufstieg trug er einen großen Teil bei. Unvergessen sein Doppelpack im vorletzten Spiel gegen den VfL Osnabrück. Schon in der vergangenen Saison zeichnete sich ab, dass die Qualitäten Afolayans nicht mehr so gefragt waren, er kam oft nur noch als Joker zum Einsatz. Nach dem letzten Spieltag kritisierte er öffentlich Trainer Alexander Blessin (52) und dessen Spielweise. Es war der Anfang vom Ende. In der laufenden Saison kam er kaum noch zum Einsatz und schaffte es zuletzt nicht mal mehr in den Kader.

Nach drei Jahren verlässt Oladapo Afolayan (28) den FC St. Pauli und wechselt zurück nach England. © WITTERS

1. Februar, 12 Uhr: So plant Alexander Blessin mit Neuzugang Taichi Hara

Seit Samstag ist Taichi Hara (26) Teil des FC St. Pauli. Ihm wird sicher nicht entgangen sein, woran es derzeit bei den Kiezkicker hapert - der mangelnden Chancenauswertung in der Offensive. Entsprechend schnell könnte der Japaner gebraucht werden. Am Samstag absolvierte er bereits eine Einheit mit dem Athletiktrainer, am Sonntag folgt das Training mit den Ersatzspielern. "Montag sind wir schon in der Vorbereitung auf Leverkusen, ich kann mir das schon gut vorstellen", erklärte Trainer Alexander Blessin (52) auf die Frage, wie man mit Hara plane. Er stellte ihm in Aussicht, zumindest im Kader für das Pokalspiel zu stehen. "Mit seiner Körpergröße, mit seiner Art und Weise, wie er spielt, kann er uns schon ganz gut helfen", war er sich sicher. Und das besser sofort als zu spät.

Taichi Hara (26) soll den FC St. Pauli aus dem Tabellenkeller schießen. © IMAGO / AFLOSPORT

31. Januar, 19.30 Uhr: Oladapo Afolayan vor Rückkehr nach England

Jetzt kann es ganz schnell gesehen. Nach der Verpflichtung von Taichi Hara (26) steht Oladapo Afolayan (28) beim FC St. Pauli vor dem Aus. Der Engländer spielt schon längst keine Rolle mehr bei den Kiezkickern, nun könnte Bewegung in die Personalie kommen. Wie aus England zu hören ist, haben die Blackburn Rovers, die derzeit in der zweiten Liga spielen, starkes Interesse. St. Pauli dürfte Afolayan bei einem Angebot keine Steine in den Weg legen. Beim Auswärtsspiel in Augsburg stand der 28-Jährige erneut nicht im Kader.

Oladapo Afolayan (28) fehlte mal wieder im Kader des FC St. Pauli und steht vor dem Abschied. © WITTERS

31. Januar, 15.07 Uhr: Abwehr-Duo fehlt in Augsburg

Der FC St. Pauli muss beim FC Augsburg auf zwei Abwehrspieler verzichten. Adam Dzwigala (30) muss mit einem grippalen Infekt passen, ähnlich sieht es bei Hauke Wahl (31) aus. Er ging angeschlagen aus der Partie am Dienstag gegen RB Leipzig raus und wurde nicht rechtzeitig fit.

Hauke Wahl (31, l) und Adam Dzwigala (30) fehlen beim FC Augsburg. © WITTERS

31. Januar, 14.01 Uhr: 31. Januar, 14 Uhr: Sascha Stegemann pfeift Partie beim FC Augsburg

Wenn das mal kein schlechtes Omen ist! Sascha Stegemann (41) wird am Samstag (15.30 Uhr) die Partie des FC St. Pauli beim FC Augsburg leiten. Unter der Regie des Diplom-Verwaltungswirts holten die Kiezkicker in 13 Spielen nur drei Siege, dem gegenüber stehen zwei Remis und acht Niederlagen. In dieser Spielzeit pfiff er St. Pauli schon einmal - bei der 0:2-Niederlage am vierten Spieltag beim VfB Stuttgart. Mut macht allerdings auch die schlechte Bilanz des FCA unter Stegemann. Die Fuggerstädter fünf von 26 Begegnungen gewinnen, zwölfmal verließ man den Platz als Verlierer.

Schiedsricher Sascha Stegemann (41, l) wird die Partie des FC St. Pauli beim FC Augsburg pfeifen. © WITTERS

30. Januar, 16.30 Uhr: Trainer Alexander Blessin von Tomoya Ando überrascht

Tomoya Ando (27) hat einen bemerkenswerten Start beim FC St. Pauli hingelegt. Gegen Borussia Dortmund überzeugte er über 45 Minuten, gegen RB Leipzig sogar über 90. Gegen Ende des Nachholspiels war allerdings eine gewisse Müdigkeit zu erkennen. "Er hat es überragend gemacht", lobte Alexander Blessin (52) den Japaner. "Mit seiner Qualität, Ruhe und Zweikampfstärke hat er die 90 Minuten bravourös durchgezogen." Nach der Partie habe Ando aber "ein bisschen was gespürt", wie der Trainer sagte. Am Donnerstag habe das aber schon besser ausgesehen. Dass Ando so schnell Fuß gefasst hat, überrascht ein wenig. "Er hatte drei Wochen Pause und steht jetzt erst seit drei Wochen wieder im Saft", erklärte der 52-Jährige. Da Adam Dzwigala (30) nach seiner Gelbsperre zurückkehrt, ist ein erneuter Einsatz offen. "Wir müssen gucken, ob wir das Risiko einer Verletzung eingehen. Danach sieht es momentan aber nicht aus."

Tomoya Ando (27, r) legte gegen RB Leipzig ein starkes Startelf-Debüt für den FC St. Pauli hin und empfahl sich auch für die Partie am Samstag beim FC Augsburg. © WITTERS

30. Januar, 13.10 Uhr: Alexander Blessin lobt Jackson Irvine für seinen Einsatz

Es ist schon eine kleine Überraschung, dass Jackson Irvine (32) derzeit für den FC St. Pauli aufläuft. Als der Verein gemeldet hatte, der Australier klage wieder über Probleme an seinem operierten linken Fuß war von einer baldigen Rückkehr auf den Platz nicht auszugehen gewesen. Doch nun stand der Kapitän in den beiden vergangenen Partien auf dem Rasen. "Es ist immer schmerzbedingt, wie er es hinbekommt. Wir haben gesagt, dass wir das jede Woche aufs Neue kontrollieren und besprechen müssen", erklärte Trainer Alexander Blessin (52). Entsprechend unklar ist auch, wie lange Irvine überhaupt spielen kann. "Es ist davon abhängig, wie er den Schmerz unterdrücken kann", so Blessin weiter. "Ob es dann eine 400er oder 800er Ibuprofen ist, überstrapazieren wollen wir es auch nicht." Vielmehr setze man auf die Zeit und eine Verbesserung. "Ich bin froh, dass er es so durchzieht. Großes Lob an ihn, dass er trotz der Schmerzen dabei sein und der Mannschaft helfen will. Er ist unser Kapitän und es ist wichtig, ihn dabei zu haben", machte der Trainer den Stellenwert von Irvine noch einmal deutlich.

Jackson Irvine (32) kehrte nur kurze Zeit nach seinen erneuten Fußproblemen zurück. Dennoch ist Vorsicht geboten. © WITTERS

30. Januar, 9.10 Uhr: Trainer Alexander Blessin arbeitet gerne mit japanischen Spielern zusammen

Mit Joel Chima Fujita (23) und Tomoya Ando (27) hat der FC St. Pauli bereits zwei Japaner unter Vertrag, dazu kommt noch Zeugwart Kenta Kambara. Schon bald könnte sich mit Taichi Hara (26) die Fraktion aus dem Land der aufgehenden Sonne vergrößern. "Das sind einfach überragende Charaktere und von der Mentalität überragende Jungs", erklärte Trainer Alexander Blessin (52). Schon vor seiner Zeit bei den Kiezkickern hatte er mit zwei Japanern zusammengearbeitet. Was er an ihnen schätzt? "Sie setzen sehr, sehr schnell um, was man von ihnen verlangt, weil sie eine hohe Arbeitsmoral haben." Was die Personalie Hara anging, ließ er sich nicht ganz locken: "Wer weiß, was noch kommt."

Joel Chima Fujita (23, r) kam im Sommer zum FC St. Pauli und schlug voll ein. © WITTERS

29. Januar, 16.50 Uhr: Adam Dzwigala kehrt nach Gelbsperre zurück

Gegen RB Leipzig zeigte der FC St. Pauli am Dienstag im Nachholspiel eine starke Leistung und spulte insgesamt rund 128 Kilometer ab. Einige Profis klagten im Anschluss über kleinere Wehwehchen, ein Ausfall droht aber nicht. "Ich gehe davon aus, dass niemand ausfällt", machte Trainer Alexander Blessin (52) deutlich. Am Mittwoch hatte es wohl einige Spieler gegeben, die sich schlecht gefühlt hätten, einen Tag später habe dies aber schon wieder anders ausgesehen, so der 52-Jährige. Entsprechend dürfte gegen den FC Augsburg der gleiche Kader zur Verfügung stehen, wie am Dienstag. Wohl mit einer Änderung allerdings: Adam Dzwigala dürfte nach seiner Gelbsperre wieder zurückkehren, dafür dürfte Jannik Robatsch (21) wieder weichen. Weiterhin fehlen natürlich die seit längerer Zeit verletzten David Nemeth (24), Connor Metcalfe (26) und Andréas Hountondji (23).

Der FC St. Pauli kann gegen den FC Augsburg mit dem gleichen Kader wie gegen RB Leipzig rechnen. © WITTERS

29. Januar, 9.50 Uhr: So versteht sich Hauke Wahl mit Neuzugang Tomoya Ando

Tomoya Ando (27) legte gegen RB Leipzig ein starkes Startelf-Debüt für den FC St. Pauli hin. Von Mitspieler und Abwehrchef Hauke Wahl (31) gab es dafür ein Lob. "Super Spiel", sagte er. Vor allem in der ersten Halbzeit habe Ando viele Lösungen mit dem Ball gefunden. "Hinten raus ist er ein bisschen müde geworden, aber das darf man ihm nicht verübeln", so Wahl weiter. Schließlich hatte er Anfang Dezember das letzte Mal über 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Generell fügte sich die japanische Abwehrkante gut bei den Kiezkicker ein, was aus Sicht des 31-Jährige nicht verständlich sei. "Er spricht kein bisschen die Sprache, kann kaum kommunizieren außer über Kenta", erklärte Wahl. "Das ist nicht einfach, in einer fremden Stadt, in einem fremden Land, die Sprache nicht zu sprechen und so zu spielen. Da ziehe ich den Hut vor." Viele Worte haben die beiden Defensivspieler aber noch nicht gewechselt. "Irgendwie lächeln wir uns schon ab und an mal ein bisschen an. Er ist ein guter Junge", ist Wahl überzeugt. "Ich habe mal einen Spaß über Kenta gemacht, da hat er gleich mitgelacht. Da hat er mich fast in den Schwitzkasten genommen, da habe ich ein bisschen doof geguckt." Künftig könnten die beiden öfter zusammen auflaufen, Ando ist mehr als nur eine Alternative in der Defensivreihe der Kiezkicker.

Hauke Wahl (31, r) war beeindruckt von Tomoya Ando (27). © WITTERS

28. Januar, 18.39 Uhr: Stürmer Taichi Hara offenbar vor Wechsel zu St. Pauli

Mit Joel Chima Fujita (23) und Tomoya Ando (26) hat St. Pauli bereits zwei Japaner in dieser Saison geholt, nun könnte der dritte folgen: Laut übereinstimmender Medienberichte stehen die Kiezkicker vor der Verpflichtung von Taichi Hara (26). Kyoto Sanga, der Arbeitgeber des Mittelstürmers, gab bereits eine Mitteilung heraus, dass der 26-Jährige den Klub verlassen und zu einem ausländischen Verein wechseln wolle. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht getroffen worden. Mit dem 1,91 Meter großen Angreifer würde der FCSP auf die anhaltende Offensivflaute reagieren. Gut für die Hamburger: Haras Vertrag läuft am 31. Januar aus, er wäre also ablösefrei zu haben.

Der japanische Mittelstürmer Taichi Hara (26) soll vor einem Wechsel zum FC St. Pauli stehen. © IMAGO/AFLOSPORT

28. Januar, 17.30 Uhr: Danel Sinani zwischen Lob und Kritik

Auch Danel Sinani (28) war einer, der sich über einen Startelf-Platz gegen Leipzig freuen durfte. Nach einer Verletzungspause zum Jahresstart war es sein zweiter Einsatz 2026. Im Stadtderby gab ihm Alexander Blessin (52) ab der 65. Minute eine Chance. Letzterer zeigte sich auch soweit zufrieden mit der Leistung des Luxemburgers - auch, wenn der 28-Jährige die ein oder andere Entscheidung im Spiel beim nächsten Mal etwas besser überdenken sollte. Das waren sich sowohl Spieler als auch Trainer einig. "Ich ärgere mich selber [...]. Diese zwei Bälle, die ich einfach so verschenke. Eben diese Entscheidungen, die ich eigentlich auch besser treffen muss", reflektierte Sinani nach der Partie am Mikrofon in den Katakomben. Blessin analysierte seinen Auftritt nach dem 1:1-Remis ebenso aus zwei Perspektiven. "In dieser Schwächeperiode, hat er weniger Bälle festgemacht und so auch die Pässe nicht richtig angebracht hat - das, was uns aber am Anfang extrem geholfen hat, das war genau diese Ballsicherheit, seinen Körper dazwischen bringen, sich faulen zu lassen, dann eine Lösung zu finden und aber im Offensivspiel auch wieder den Pass nach vorne zu suchen. Das hat er, finde ich, schon gut gemacht."

Danel Sinani (28. M.) lieferte in der Partie gegen RB Leipzig eine gute Leistung ab, erkannte seine Fehler im Anschluss aber selbst. © WITTERS

28. Januar, 11.45 Uhr: Manolis Saliakas verdient zurück in der Startelf

Manolis Saliakas (29) hatte lange auf diesen Einsatz gewartet. Und ihn nicht nur verdient, sondern sich wohl auch hart erarbeitet, bestätigte Alexander Blessin nach dem 1:1-Remis gegen RB Leipzig am Dienstagabend. "Er hat nie den Kopf hängen lassen und deswegen hatte er es jetzt auch verdient", betonte der Kiezcoach nach Abpfiff. Und der Grieche hat seinen ersten Einsatz seit dem 1. November, und dann gleich von Beginn an, alles in allem gut genutzt und brachte vor allem wichtige Dynamik über die rechte Seite. Dass der Verteidiger so lange nicht auf dem Platz mit dabei war, habe zwei Gründe, so Blessin. Zum einen hätte es Arkadiusz Pyrka (23) zuletzt auf dieser Position einfach "gut gemacht", zum anderen habe Saliakas wegen einer Verletzung bereits zwei Mal eine komplette Vorbereitung verpasst, was die Rückkehr natürlich erschwere.

Manolis Saliakas (29, r.) brachte in der Partie gegen RB Leipzig bei seinem ersten Startelf-Einsatz seit Langem ordentlich Dynamik über die rechte Seite. © WITTERS

27. Januar, 17.05 Uhr: FC St. Pauli gibt Leih-Angebot für Rodrigo Castillo ab

Der FC St. Pauli sucht händeringend nach einer Verstärkung für den Sturm. Laut dem argentinischen Sport-Journalisten Uriel Lugt sollen die Kiezkicker ein Auge auf Rodrigo Castillo (26) vom Lanus geworfen haben. Der abstiegsbedrohte Bundesligist soll demnach ein Leih-Angebot abgegeben haben, was Lanus aber ablehnte. Inwiefern der Argentinier, der erst im Sommer gewechselt war und in dieser Saison sieben Tore in 16 Partien erzielte, eine Sofort-Verstärkung wäre, ist fraglich. Immerhin wäre es seine erste Station außerhalb Argentiniens.

Der FC St. Pauli soll ein Angebot für Stürmer Rodrigo Castillo (26) abgegeben haben. © IMAGO / Photosport

27. Januar, 9.20 Uhr: Holt St. Pauli auch jemanden für den Sturm?

"Noch ist das Transferfenster ja offen", grinste St. Paulis Cheftrainer Alexander Blessin (52) bei der Pressekonferenz vor dem Nachholspiel gegen RB Leipzig am Dienstagabend. Ist da etwa Verstärkung für den Sturm in Aussicht? Zuletzt hatte man Mathias Rasmussen (28) für das zentrale Mittelfeld verpflichtet, für die Abwehr kam Tomoya Andō (27) dazu. Man habe zuletzt viele Ausfälle auf unterschiedlichen Positionen gehabt, bei denen man nun einfach eine gewisse Flexibilität habe. Ob Sportchef Andreas Bornemann (54) aktuell auch in Gesprächen mit einem neuen Stürmer ist, bleibt offen. Blessins Reaktion zu entnehmen, scheint es allerdings höchstwahrscheinlich zu sein.

Wird die Freude bei Sportchef Andreas Bornemann (54, l.) und Trainer Alexander Blessin (52) wegen eines erfolgreichen Stürmertransfers bald groß sein? © Marcus Brandt/dpa

26. Januar, 18.59 Uhr: Scott Banks setzt Leihe beim Barnsley FC fort

Für Scott Banks nimmt die Zeit beim englischen Drittligisten FC Blackpool ein Ende. Der 24-Jährige läuft fortan für den Ligakonkurrenten Barnsley FC auf. Dort soll der Flügelspieler weitere Spielpraxis sammeln. Banks schloss sich Blackpool im Sommer 2025 auf Leihbasis an und stand 14 Mal auf dem Platz. Dabei gelang dem Schotten ein Treffer. Der 24-Jährige wechselte im August 2023 zunächst leihweise zum FC St. Pauli und wurde im Sommer 2024 fest von Crystal Palace verpflichtet. Für die Kiezkicker kommt Banks bislang auf 16 Einsätze.

Scott Banks (24) läuft fortan für den englischen Drittligisten Barnsley FC auf. © WITTERS

24. Januar, 20.05 Uhr: Morgan Guilavogui vor Wechsel in die MLS

Der FC St. Pauli hat lange von der Rückkehr von Morgan Guilavogui (27) geträumt, doch der Franzose hat sich für einen Wechsel nach Amerika in die MLS entschieden. Wie das Abendblatt berichtet, soll der 27-Jährige bei Real Salt Lake City einen Vertrag bis 2029 unterschreiben. Der US-Klub soll eine Ablöse von sechs Millionen Euro plus Boni geboten haben, eine Summe, die St. Pauli keineswegs hätte aufbringen können. Sportchef Andreas Bornemann (54) wird sich anderweitig nach einer Verstärkung für die Offensive umgucken müssen.

Morgan Guilavogui (27, l.) wird wohl nicht zum FC St. Pauli zurückkehren, sondern in die MLS wechseln. © WITTERS

24. Januar, 17.22 Uhr: Ricky-Jade Jones sprintet zu neuem Saison-Bestwert

St. Paulis Sprint-Maschine Ricky-Jade Jones (23) hat im Derby gegen den HSV einen neuen Saison-Bestwert aufgestellt. Der Angreifer wurde mit 36,46 km/h geblitzt, so schnell war in dieser Spielzeit noch kein anderer Profi unterwegs. Aufgestellt hatte Jones ihn nach einer eigenen Ecke, als er bei dem darauffolgenden Konter des HSV nach hinten eilte und eine Flanke im eigenen Strafraum per Kopf klärte.

Ricky-Jade Jones (23, r.) stellte den HSV mit seiner Geschwindigkeit vor große Probleme. © WITTERS

24. Januar, 14.01 Uhr: Adam Dzwigala gesperrt - das sind die Alternativen

Der FC St. Pauli muss am Dienstag im Nachholspiel gegen RB Leipzig auf Adam Dzwigala (30) verzichten. Der Pole sah gegen im Derby gegen den HSV seine fünfte gelbe Karte. Alternativen hat Trainer Alexander Blessin (52) vor allem zwei. Zum Einen könnte Winter-Neuzugang Tomoya Ando (27) sein Startelf-Debüt feiern. Gegen den BVB zeigte der Japaner bereits gute Ansätze. Auf der anderen Seite könnte Eric Smith (29) wieder zurück ins Abwehrzentrum rücken und damit Hauke Wahl (31) auf seine angestammte Position rechts in der Dreierkette. Dies ist nach der Verpflichtung von Mathias Rasmussen (28) sogar die wahrscheinlichste Variante. Blessin wollte sich unmittelbar nach dem Derby noch nicht in die Karten schauen lassen.

Adam Dzwigala (30, l) sah im Derby seine fünfte gelbe Karte und fehlt damit am Dienstag im Nachholspiel gegen RB Leipzig. © WITTERS

22. Januar, 13.49 Uhr: Eintracht Frankfurt soll Interesse an Alexander Blessin haben

Eintracht Frankfurt ist nach dem Rausschmiss von Dino Toppmöller (45) auf der Suche nach einem Nachfolger. Laut Bild beschäftigen sich die Adler neben Favorit Marco Rose (49) auch mit Sandro Schwarz (47), Tobias Strobl (38) und Alexander Blessin (52). Der aktuelle Trainer des FC St. Pauli lehrte der Eintracht vor zwei Jahren im Conference-League-Achtelfinale das Fürchten und setzte sich mit Union Saint-Gilloise durch. Dies scheint bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob überhaupt etwas an dem Gerücht dran ist.

Alexander Blessin (52) wird neben vielen anderen Trainern mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. © WITTERS

21. Januar, 15.45 Uhr: St.-Pauli-Coach stellt Rückkehr von Irvine in Aussicht

Gute Personal-Nachrichten bei St. Pauli: Kapitän Jackson Irvine (32) könnte beim Stadtderby gegen den HSV am Freitag wieder im Kader stehen, wie Coach Alexander Blessin (52) auf der Pressekonferenz am Mittwoch verkündete. Der Australier sei zwar noch "in der Testphase", wie der Trainer es ausdrückte, die Belastungsproben seien aber gut gelaufen. Dennoch müsse man aufpassen, wie Irvines Körper in den nächsten Tagen und Wochen reagiere. Gerade mit Blick auf solch ein Highlight-Spiel sei die Präsenz des Kapitäns in der Kabine und auf der Bank allerdings enorm wichtig. Auch Danel Sinani (28) könnte in den Kader zurückkehren. Hinter einem Einsatz von Connor Metcalfe (26) stehe hingegen noch ein größeres Fragezeichen, so Blessin.

Jackson Irvine (32) stand am Dienstag überraschend beim FC St. Pauli auf dem Trainingsplatz - und könnte am Freitag im Kader sein. © WITTERS

21. Januar, 6.20 Uhr: Schiedsrichter-Boss Knut Kircher gibt Fehlentscheidung zu

Schiedsrichter-Boss Knut Kircher (56) hat auf einem Treffen mit Journalisten über zwei strittige Entscheidungen vom vergangenen Spieltag gesprochen, darunter war auch das brutale Foul von Nico Schlotterbeck (26) an Arkadiusz Pyrka (23). Der BVB-Profi hatte während der Partie nur die gelbe Karte gesehen - ganz zum Entsetzen von Trainer Alexander Blessin (52). "Wie Schlotterbeck da reingeht, da ist alles gegeben: Er spielt den Ball nicht, knöchelhoch – da ist im Normalfall der Fuß ab und dann sprechen wir darüber, dass es nach einer Viertelstunde eine Rote Karte ist." Nun hat Kircher deutlich gemacht, dass er zwar froh sei, dass diese Szene, wie auch das Foul von Leipzigs Nicolas Seiwald an Bayern-Profi Leon Goretzka, gleich bewertet worden waren, doch letztlich hätte er sich eine härtere Konsequenz gewünscht. "Allerdings wäre mir noch lieber gewesen, wir hätten es einheitlich richtig gemacht", gab er zu und sprach sich für die Rote Karte aus und den entsprechenden Eingriff des VAR.

Schiedsrichter-Boss Knut Kircher (56) hat sich zum brutalen Foul von Nico Schlotterbeck an Arkadiusz Pyrka geäußert. © Arne Dedert/dpa

20. Januar, 15.42 Uhr: So baute Hauke Wahl Ricky-Jade Jones wieder auf

Vor dem Derby gegen den HSV wurde Hauke Wahl (31) auf Ricky-Jade Jones (23) angesprochen und inwiefern das Team ihn aufbauen musste. Die Antwort war eindeutig. "Klar war Ricky enttäuscht, das ist normal, wenn man denkt, dass man schuld ist", erklärte Wahl. "Aber das ist Quatsch, es nicht seine Schuld." Fußball sei eben ein Fehlersport, so der Abwehrspieler. "Das haben wir ihm auch mehrfach gesagt." Man gewinne und verliere gemeinsam, machte Wahl deutlich. "Natürlich tat er einem leid und er war auch geknickt. Aber er hat genug Zustimmung von uns bekommen."

Die Kiezkicker um Hauke Wahl (31, l) mussten Ricky-Jade Jones (23) nach dem BVB-Spiel ein wenig aufbauen. © WITTERS

20. Januar, 13.50 Uhr: Jackson Irvine zurück auf dem Trainingsplatz

St. Paulis Kapitän Jackson Irvine hat am Dienstag überraschend am Training teilgenommen. Der Australier machte bei Pass- und Spielübungen mit, verließ nach einer guten Dreiviertelstunde aber wieder den Rasen. Weiterhin fehlten Ben Voll und Connor Metcalfe, Danel Sinani trainierte ebenfalls nur dosiert mit.