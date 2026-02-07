Lebenszeichen im Abstiegskampf! FC St. Pauli verhindert neuen Bundesliga-Rekord

Der FC St. Pauli hat ein Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet. Die Kiezkicker setzten sich am Samstag gegen den VfB Stuttgart verdient mit 2:1 durch.

Von Robert Stoll

Hamburg - Es geht doch! Nach sechs sieglosen Partien hat der FC St. Pauli am Samstag endlich mal wieder einen Sieg ind er Bundesliga eingefahren. Gegen den VfB Stuttgart gewannen die Kiezkicker mit 2:1 (1:0) und verhinderten damit einen neuen Rekord.

Der FC St. Pauli machte das Spielfeld gegen den VfB Stuttgart extrem eng und verwickelte den Gegner immer wieder in Zweikämpfe. © WITTERS Die Schwaben starteten mit dem Schwung des Pokalsieges unter der Woche in Kiel und ließen den Ball durch die eigenen Reihen laufen. Bis auf einen Schuss von Chris Führich (12. Minute) und einen Kopfball von Deniz Undav (24.) aus jeweils spitzem Winkel fand der VfB aber kaum ein Durchkommen gegen die gut gestaffelte Defensive der Kiezkicker. Die hatten sich im Verlauf etwas weiter zurückgezogen, spielten ihre Kontersituation aber oftmals zu schlecht aus. Und falls sie doch mal durchkamen, war am Ende immer wieder ein Stuttgarter Bein dazwischen. Nachdem zunächst Martijn Kaars und im Anschluss noch Arkadiusz Pyrka gescheitert waren (33.), sorgte Manolis Saliakas kurz darauf für die braun-weiße Führung (35.). Einen Querpass von Pyrka ließ Danel Sinani geschickt durch seine Beine laufen, sodass der Grieche aus halbrechter Position ins Tor traf. FC St. Pauli FC St. Pauli: Das Hinspiel gegen den VfB Stuttgart war der Anfang vom Ende Eine verdiente Führung, die sogar noch höher hätte ausfallen können, wenn James Sands kurz vor dem Halbzeitpfiff nicht den am Boden liegenden Ramon Hendriks angeschossen hätte (45.).

Bei St. Paulis Torschützen Manolis Saliakas bahnt sich wohl Nachwuchs an. © WITTERS

Danel Sinani trifft für St. Pauli vom Punkt, Anschlusstreffer fällt zu spät

Danel Sinani sorgte mit dem 2:0 vom Punkt aus für die Vorentscheidung. © WITTERS VfB-Trainer Sebastian Hoeneß reagierte auf den trägen Auftritt seiner Mannschaft und brachte Jamie Leweling. Der brachte zwar zunächst keinen Schwung, allerdings wäre dennoch fast der Ausgleich gefallen. Adam Dzwigala bugsierte den Ball bei einer Rettungsaktion an den eigenen Pfosten (50.). In der 53. Minute rückte plötzlich Benjamin Brand in den Mittelpunkt. Der Schiedsrichter hatte nach einem Handspiel von Führich zunächst auf Freistoß entschieden, doch der VAR korrigierte ihn. Die Folge: Elfmeter! Sinani schnappte sich das Leder, verlud Stuttgart-Keeper Alexander Nübel und sorgte für das 2:0. Der VfB warf nun alles nach vorne, konnte aber weiterhin mit dem vielen Ballbesitz wenig anfangen. St. Pauli hingegen setzte auf Konter und war dem dritten Treffer näher als die Gäste dem Anschluss. Die beste Chance vergab Kaars frei vor Nübel (84.). FC St. Pauli St.-Pauli-Blog: Stellt der VfB beim FC St. Pauli einen neuen Bundesliga-Rekord auf? Am Ende musste die Blessin-Elf noch einmal zittern. In der 90. Minute traf Jamie Leweling trocken ins kurze Eck zum Anschluss. Mehr kam von den Gästen aber nicht mehr, es blieb beim 2:1. Für die Boys in Brown war es nach zuvor sechs sieglosen Partien in der Bundesliga der erste Dreier, die Schwaben hingegen verpassten durch die Niederlage einen neuen Bundesliga-Rekord. Noch nie zuvor hatte ein Bundesliga-Team in vier aufeinanderfolgenden Partien mit mehr als drei Toren Differenz gewonnen. Doch das wusste St. Pauli eben zu verhindern.

Die Statistik zum Bundesliga-Spiel zwischen dem FC St. Pauli und dem VfB Stuttgart

Bundesliga, 21. Spieltag FC St. Pauli - VfB Stuttgart 2:1 (1:0) FC St. Pauli: Vasilj - Dzwigala, Ando, Mets - Saliakas, Irvine, Sands, Pyrka (90.+1 Ritzka) - Sinani, Rasmussen - Kaars (90.+1 Hara) VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman (69. Assignon), Jeltsch, Hendriks, Mittelstädt - Karazor (86. Chema), Stiller - El Khannouss (46. Leweling), Undav, Führich (69. Bouanani) - Demirovic (86. Arevalo) Schiedsrichter: Benjamin Brand (Schwebheim) Zuschauer: 29.546 (ausverkauft) Tore: 1:0 Saliakas (35.), 2:0 Sinani (55./Handelfmeter), 2:1 Leweling (90.) Gelbe Karten: - / Undav (7), Demirovic (4)