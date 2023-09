FC St. Pauli: Wann legt Neuzugang Simon Zoller endlich richtig los?

Hamburg - Wie fit ist er wirklich? Seit seiner Verpflichtung am Deadline-Day war Simon Zoller (32) beim FC St. Pauli bislang kaum in Erscheinung getreten.

Zoller selbst brennt allerdings bereits auf seinen ersten Einsatz im braun-weißen Dress. "Wir saßen am Esstisch zusammen, da hat er zu mir gesagt: 'Coach, ich bin bereit. Wie sieht es aus am Wochenende?'", sagte Hürzeler über ein kurzes Gespräch mit seinem Stürmer.

In dieser Woche hat sich das Blatt ein wenig gedreht. "Er hat schon Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht", verriet Trainer Fabian Hürzeler (30). Ob Zoller bereits für das Nordderby am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Holstein Kiel eine Option sei, könne er aber noch nicht sagen.

Ähnlich positiv klang Hürzeler auch bei zwei weiteren Spielern. Die Offensivspieler Maurides (29) und Etienne Amenyido (25) standen in dieser Woche schon wieder mit dem Team auf dem Platz und absolvierten viele Teile des Mannschaftstraining.

"Maurides strotzt nur so vor Energie", erklärte Hürzeler. "Es ist immer für Späße gut und hat eine dreckige, aber positive Mentalität." Der Brasilianer würde mit seiner Präsenz ein Element in das Spiel der Kiezkicker mitbringen, was bislang noch fehlte. Dennoch brauche er noch ein wenig Zeit, so der 30-Jährige.

Gleiches gelte auch für Amenyido. "Wir müssen ihn behutsam aufbauen. Beide brauchen Konstanz im Training, werden aber zeitnah wieder Alternativen für unser Spiel werden", sagte der Trainer. Ob es schon für die Partie gegen Kiel reicht, wird sich zeigen.