FC St. Pauli zeigt die richtige Reaktion: "Erlösung war riesengroß!"

St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (51, l) machte seinen Kapitän Jackson Irvine (32) heiß. © IMAGO / Philipp Szyza

Die Partie gegen den Champions-League-Anwärter erinnerte vor allem in der Anfangsphase ein wenig an die vergangene Zweitliga-Saison. Die Kiezkicker pressten hoch, dominierten den Gegner und erspielten sich mehrere Chancen. "Wir haben sehr gut verteidigt und waren unfassbar stark im Gegenpressing", erklärte Hauke Wahl (30), der wieder in die Startelf zurückgekehrt war. "Wir haben es geschafft, Gladbach in die eigene Hälfte zu schnüren, und haben uns viele Chancen erarbeitet."

Doch wie schon so oft in dieser Saison belohnten sich die Kiezkicker für ihre starke Leistung nicht. "Wir waren im letzten Drittel etwas zu verspielt und haben nicht die richtigen Entscheidungen getroffen", ärgerte sich Trainer Alexander Blessin (51). "Da müssen wir klarer spielen."

Gladbach hatte bis auf eine gefährliche Kontersituation durch Robin Hack (26, 16. Minute) und einen abgefälschten Ball durch Lars Ritzka (26) nichts zu bieten. Doch dann kam die Nachspielzeit. Ko Itakura (28) kam bei der letzten Aktion, einer Ecke, völlig frei zum Kopfball und traf zur Gäste-Führung.

St. Pauli zeigte sich trotz des Rückstandes aber unbeeindruckt und machte genau da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten. "Wir haben eine super Reaktion gezeigt", erkannte Kapitän Jackson Irvine (32) an.