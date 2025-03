FC St. Pauli zu Gast bei den Bayern: Kiezkicker müssen auf Wahl verzichten

Hamburg - Es ist das Duell Groß gegen Klein! Am Samstag (15.30 Uhr) empfängt der deutsche Rekordmeister FC Bayern München den Aufsteiger FC St. Pauli . Die Rollen vor der Partie sind klar verteilt. TAG24 hat alle wichtigen Informationen zu dem Duell für Euch auf einem Blick.

Es fehlen: Davies (Kreuzbandriss), Neuer (Muskelfaserriss in der Wade), Pavlovic (Pfeiffersches Drüsenfieber), Upamecano (freie Gelenkkörper im Knie)

FCB-Coach Vincent Kompany (38, r) und FCSP-Trainer Alexander Blessin (51) kennen sich bestens. © Christian Charisius/dpa

Das sagen die Trainer

FCB-Coach Vincent Kompany (38) über die Kiezkicker: "Ich habe die gesamte Woche nur St. Pauli gesehen. Es ist eine Mannschaft, die sehr wenige Gegentore bekommt. Sie sind torgefährlich, auch wenn sie noch nicht so viele Tore geschossen haben. Sie kommen oft in den Strafraum, haben sehr viel Energie. Sie können auch Pressing spielen. Wichtig ist, dass wir mit Respekt reingehen und volles Vertrauen in uns haben."

FCSP-Trainer Alexander Blessin (51) über die Bayern: "Wir wissen um die Geschwindigkeit der Bayern, das müssen wir kontrollieren. Natürlich brauchst du Spielglück, einen guten Tag und auch Qualität. Wir haben nichts zu verlieren und gehen als krasser Außenseiter ins Spiel. Alle rechnen mit einer Niederlage, wir rechnen uns aber etwas aus, wenn wir mutig auftreten."



Der TAG24-Tipp

St. Pauli hat gegen Bayern keine Chance und kassiert die erste richtige Klatsche der Saison. Der Rekordmeister gewinnt 6:0.

Erstmeldung, 29. März, 7.11 Uhr; aktualisiert um 14.33 Uhr.