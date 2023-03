FC St. Pauli zu Gast beim SV Sandhausen: Alle Infos zum Duell der Gegensätze

In einem umkämpften Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 1:1-Unentschieden. © Marcus Brandt/dpa

Die voraussichtlichen Aufstellungen

SV Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Dumic, Zhirov, Okoroji - D. Kinsombi, Zenga - C. Kinsombi, Esswein - Kutucu, Evina



FC St. Pauli: Vasilj - Medic, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, Hartel, Paqarada - Metcalfe, Afolayan, Daschner

Die Bilanz



Der SV Sandhausen gehört aus St.-Pauli-Sicht zu den sechs aktuellen Zweitligisten, gegen die die Kiezkicker mehr Siege als Niederlagen eingefahren haben.

Acht der bisherigen 21 Duelle konnten die Boys in brown gewinnen, nur fünf gingen verloren. Seit vier Spielen ist St. Pauli gegen Sandhausen unbesiegt, wobei die letzten beiden Partien jeweils 1:1 endeten.

Das letzte Duell

Dementsprechend endete das Hinspiel Mitte September unentschieden. Jackson Irvine (30) hatte die Hausherren am Millerntor nach 38 Minuten in Führung geköpft. Sandhausens David Kinsombi (27) glich in der zweiten Hälfte noch aus (71. Minute).