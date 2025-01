Fix: St. Pauli holt belgischen Nationalspieler ans Millerntor

Hamburg - Der Deal hatte sich schon angebahnt , jetzt ist er fix! Der FC St. Pauli hat Abwehrspieler Siebe Van der Heyden (26) verpflichtet. Das gab der Kiezklub am heutigen Donnerstag bekannt.

Neuzugang Siebe Van der Heyden (26) posiert mit St.-Pauli-Sportchef Andreas Bornemann (53, r.) und dem Trikot der Kiezkicker. © FC St. Pauli

Der belgische Verteidiger wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende vom spanischen Erstligisten RCD Mallorca ans Millerntor.

"Mit der Verpflichtung von Siebe erweitern wir unsere Möglichkeiten in der Defensive nochmals deutlich, da er als Linksfuß sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Außenbahn eingesetzt werden kann. Dazu verfügt er über die nötige Erfahrung auf einem sehr guten europäischen Niveau (...)", erklärte Sportchef Andreas Bornemann (53).

Coach Alexander Blessin (51) ergänzte: "Im Zweikampf agiert er am Boden wie auch im Kopfballspiel kompromisslos und ist auch mit dem Ball sehr klar in seinen Aktionen. Insgesamt zeichnet sein Spiel eine gewisse Konstanz und Reife aus, die uns sicher guttun wird."

Der frühere belgische Nationalspieler (ein Länderspiel) selbst verdeutlichte: "Ich freue mich über die Chance, mich beim FC St. Pauli in der Bundesliga beweisen zu dürfen. Das Team hat sich in der bisherigen Saison defensiv sehr stabil präsentiert und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass das weiterhin so bleibt."

Mit der Verpflichtung des Abwehrspielers reagiert FCSP auf die anhaltenden Patellasehnenprobleme von Karol Mets (31). Zudem ist Van der Heyden eine Alternative zum verletzungsanfälligen Eric Smith (28).