"Frustrierend!" FC St. Pauli steht nach starker Leistung wieder mit leeren Händen da

Hamburg - Neues Jahr, altes Leid! Die Enttäuschung stand dem FC St. Pauli nach der 0:1-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt ins Gesicht geschrieben. Wieder einmal hatten die Kiezkicker gegen ein Top-Team der Liga mitgehalten, wieder einmal standen sie aber am Ende mit leeren Händen da.

Mund abputzen und weitermachen! St.-Pauli-Kapitän Jackson Irvine (31) blickte trotz der Niederlage zuversichtlich in die kommenden Wochen. © Gregor Fischer/dpa

Die ersten 20 bis 30 Minuten hätte den St.-Pauli-Fans angst und bange werden können. Zu dominant traten die Gäste aus Hessen auf, zu temporeich war ihr Spiel nach vorne. "Furchtbar", nannte Eric Smith (28) das Gefühl, gegen die pfeilschnellen Angreifer Omar Marmoush (25) und Hugo Ekitiké (22) antreten zu müssen.

Als dann auch noch der zu diesem Zeitpunkt längst überfällige Führungstreffer der Eintracht gefallen war, schwante manch einem Böses. "Bis zum Gegentor hatten wir gerade den Mut betreffend Probleme", erkannte auch Trainer Alexander Blessin (51).

Bis auf eine große Chance von Morgan Guilavogui (26) war die Offensive blass geblieben. Doch nach dem Gegentor schwamm sich St. Pauli ein wenig frei. "Wir waren gieriger und galliger", befand Blessin.

Vor allem offensiv traten die Hausherren nun mehr in Erscheinung. Zweimal vergab Kapitän Jackson Irvine (31), in der Nachspielzeit setzte Carlo Boukhalfa (25) einen Schuss an den Pfosten.