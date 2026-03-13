Gladbach gewinnt den Abstiegskrimi! Fohlen überspringen die Hürde St. Pauli
Mönchengladbach - War das unnötig! Der FC St. Pauli hat den Befreiungsschlag am Freitagabend verpasst und den Abstiegskrimi bei Borussia Mönchengladbach mit 0:2 (0:1) verloren. Kevin Stöger erzielte dabei ein absolutes Traumtor.
Der Abstiegskrimi startete mit forschen Fohlen, die zu Beginn klar die Initiative übernahmen und durch Hugo Bolin nach acht Minuten die erste kleinere Chance der Partie hatten. Doch der junge Schwede war zu überrascht, sodass der Ball klar am Tor vorbeiging.
Nach einer guten Viertelstunde änderte St. Pauli die Taktik und ging früher drauf. Die Borussia hatte zwar noch mehr Ballbesitz, das Spiel verlagerte sich aber immer mehr in die Hälfte der Gladbacher. Schließlich hatten die Kiezkicker dann auch die beste Chance der Partie. Nach einem Pass auf den zweiten Pfosten kam Joel Chima Fujita nicht richtig an den Ball, sodass VfL-Keeper Moritz Nicolas noch mit dem Fuß klären konnte (27.).
Und wie es dann so oft in solchen einem Spiel so ist, wenn Torchancen Mangelware sind, dann führt eben eine Standardsituation zum Treffer. Nach einem unglücklichen Foul von Eric Smith an Yannik Engelhardt legte sich Kevin Stöger die Pille in seinem 200. Bundesligaspiel zurecht und knallte sie mit links aus gut 25 Metern in den Winkel - ein absolutes Traumtor!
Kurz darauf war Pause in einer ausgeglichenen Partie, in der Gladbach die etwas glücklichere Mannschaft war.
Gladbach macht aus dem Nichts das 2:0, St. Pauli läuft vergebens an
St. Pauli zeigte sich von dem Rückstand nach Wiederanpfiff unbeeindruckt und übernahm die Kontrolle, doch offensiv kamen die Kiezkicker einfach nicht aus.
Aus dem Nichts schlug Gladbach erneut zu. Hauke Wahl, der seine erste gelbe Karte der Saison sah, ging zu halbherzig in den Zweikampf mit Joe Scally, der den Ball auf Franck Honorat ablegte. Der gerade erst eingewechselte Franzose zog direkt ab und traf trocken zum 2:0.
Mit der Zwei-Tore-Führung zog sich die Borussia noch weiter zurück und errichte ein wahres Bollwerk, gegen das St. Pauli einfach nicht ankam. Die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin machte am Ende auf, doch letztlich fehlte vorne die Zielstrebigkeit.
Durch die Niederlage verpasste St. Pauli den erhofften Befreiungsschlag. Statt an Gladbach vorbeizuziehen, beträgt der Abstand auf den VfL nun vier Zähler.
Die Statistik zum Freitagabendspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC St. Pauli
Bundesliga, 26. Spieltag
Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli 2:0 (1:0)
Borussia M'Gladbach: Nicolas - Sander, Elvedi (87. Chiarodia), Diks - Scally, Engelhardt, Stöger, Castrop (57. Ullrich) - Bolin (74. Neuhaus), Mohya (57. Honorat) - Tabakovic (74. Machino)
FC St. Pauli: Vasilj - Dzwigala (66. Kaars), Wahl, Ando - Pyrka (88. Metcalfe), Irvine, Smith, La. Ritzka (66. Oppie) - Fujita, Pereira Lage (66. Hountondji) - Sinani
Schiedsrichter: Daniel Schlager (Gernsbach)
Zuschauer: 49.200
Tore: 1:0 Stöger (37.), 2:0 Honorat (62.)
Gelbe Karten: Tabakovic (1) / Wahl (1), Smith (4)
Titelfoto: WITTERS