Gladbach gewinnt den Abstiegskrimi! Fohlen überspringen die Hürde St. Pauli

Mönchengladbach - War das unnötig! Der FC St. Pauli hat den Befreiungsschlag am Freitagabend verpasst und den Abstiegskrimi bei Borussia Mönchengladbach mit 0:2 (0:1) verloren. Kevin Stöger erzielte dabei ein absolutes Traumtor.

Die erste Halbzeit war von vielen Zweikämpfen geprägt. © Marius Becker/dpa

Der Abstiegskrimi startete mit forschen Fohlen, die zu Beginn klar die Initiative übernahmen und durch Hugo Bolin nach acht Minuten die erste kleinere Chance der Partie hatten. Doch der junge Schwede war zu überrascht, sodass der Ball klar am Tor vorbeiging.

Nach einer guten Viertelstunde änderte St. Pauli die Taktik und ging früher drauf. Die Borussia hatte zwar noch mehr Ballbesitz, das Spiel verlagerte sich aber immer mehr in die Hälfte der Gladbacher. Schließlich hatten die Kiezkicker dann auch die beste Chance der Partie. Nach einem Pass auf den zweiten Pfosten kam Joel Chima Fujita nicht richtig an den Ball, sodass VfL-Keeper Moritz Nicolas noch mit dem Fuß klären konnte (27.).

Und wie es dann so oft in solchen einem Spiel so ist, wenn Torchancen Mangelware sind, dann führt eben eine Standardsituation zum Treffer. Nach einem unglücklichen Foul von Eric Smith an Yannik Engelhardt legte sich Kevin Stöger die Pille in seinem 200. Bundesligaspiel zurecht und knallte sie mit links aus gut 25 Metern in den Winkel - ein absolutes Traumtor!

Kurz darauf war Pause in einer ausgeglichenen Partie, in der Gladbach die etwas glücklichere Mannschaft war.