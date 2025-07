FC St. Pauli im Trainingslager: Neuzugang ist nicht zufrieden

Tag acht im St.-Pauli-Trainingslager in Flachau ist angebrochen. Die Kiezkicker bereiten sich intensiv auf das Testspiel vor. TAG24 ist in Österreich mit dabei.

Von Alice Nägle

Flachau (Österreich) - Seit einer Woche sind die Profis des FC St. Pauli bereits zum insgesamt zehntägigen Trainingslager in Flachau bei Salzburg zu Gast. Am Freitag trainieren die Kiezkicker unter Ausschluss der Öffentlichkeit, um sich auf das zweite Testspiel gegen OGC Nizza am Samstag vorzubereiten. TAG24 ist für Euch in Österreich mit dabei!

Die Kiezkicker sind seit einer Woche im Trainingslager in Österreich. Nach einem erfolgreichen Testspiel gegen den KSC, steht am Samstag der zweite Test gegen OGC Nizza an. © WITTERS Cheftrainer Alexander Blessin (52) trainiert seit einer Woche mit seinem Team im Sommertrainingslager auf dem Platz des USC Flachau. Das erste Testspiel gewann die Mannschaft am Sonntag gegen den KSC (6:1). Am Samstag folgt ein weiterer Test gegen den französischen Erstligisten OGC Nizza. Anpfiff ist in Anif um 15 Uhr. FC St. Pauli Österreicher in Hamburg: St.-Pauli-Neuzugang hat noch nie ein Franzbrötchen probiert FC St. Pauli Der rasante Aufstieg von Louis Oppie: "Am liebsten würde ich nächste Woche schon anfangen!" Insgesamt verbringen die Kiezkicker zehn Tage in Österreich, um sich auf die anstehende Bundesliga-Saison vorzubereiten. Am Sonntag ist bereits Abreisetag. Neben altbekannten Gesichtern sind auch viele neue Spieler in Flachau dabei.

25. Juli, 11 Uhr: Neuzugang Arkadiusz Pyrka noch nicht zufrieden

Neuzugang Arkadiusz Pyrka (22) will sein erstes Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen Eintracht Norderstedt spielen. © WITTERS Eigentlich hat der 22-Jährige im Testspiel gegen den Karlsruher SC eine gute Figur gemacht und sogar sein erstes Tor geschossen. Trotzdem sei der Außenverteidiger mit seiner Leistung noch nicht zufrieden. "Wir haben die Spiele viel analysiert. Es gibt noch Dinge, die ich verbessern will und muss. Ich denke an meine Positionierung, sowohl gegen als auch mit dem Ball", betonte er in einem Interview mit dem Klub. Über sein erstes Tor habe er sich dennoch "sehr gefreut". Mit einer Extraportion Motivation will der Pole in der Vorbereitung nun weiterhin alles geben, "jeden Tag hart trainieren und mich weiterentwickeln", um Trainer Alexander Blessin zu überzeugen und bald sein erstes Pflichtspiel zu absolvieren. Am liebsten in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Eintracht Norderstedt. "Ich werde bis dahin alles geben und dann wird man sehen, wie der Trainer entscheidet." FC St. Pauli HSV-Wechsel oder Hamburg für immer verlassen? St. Paulis Hauke Wahl mit klarer Antwort FC St. Pauli Er war Deutschlands wertvollster Profi ohne Verein! Eggestein findet neuen Klub Der Schritt ins Ausland und zum FC St. Pauli zu gehen, sei für den Spieler der zuletzt für die U21 Polens auf dem Rasen und beim polnischen Erstligisten Piast Gliwice unter Vertrag stand, nicht schwer gewesen. "Wenn dich ein Club aus der Bundesliga haben will, ist es eine einfache Entscheidung", so Pyrka. Gesprochen würde in Hamburg weniger Polnisch und mehr Englisch. Doch es gibt eine Ausnahme. Mit Teamkollege Adam Dźwigała (29) kann er auf seiner Muttersprache quatschen. "Adam hat mir von Anfang an geholfen und hilft mir auch jetzt noch immer – egal ob in der Kabine oder auf dem Platz."

25. Juli, 10 Uhr: Dapo Afolayan kann wieder trainieren

Guten Morgen, aus Flachau! Von Wolken bedeckt, ragen die Bergspitzen nur leicht in den Himmel. Mit nur 16 Grad von Sommer erstmal keine Spur. Bessere Nachrichten gibt es aber von Dapo Afolayan. Wie der Verein am Morgen bestätigte kann der Rechtsaußen am Freitag wieder mittrainieren. Für die Kiezkicker geht es am Morgen für eine erste Einheit auf den Platz. Wegen des Testspiels am morgigen Samstag gegen OGC Nizza in Anif wird das Training allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

24. Juli, 18.35 Uhr: Dapo Afolayan muss verletzt vom Platz

Mit Verspätung wegen Gewitters startete die zweite Trainingseinheit des Tages - und mit einer Verletzung endete sie. Bei einem Spiel wird Oladapo Afolayan (27) plötzlich von einem Teamkollegen etwas zu doll gefoult. Er muss runter und am Fuß behandelt werden. Für ihn ist das Training beendet. Mit Eispack und ohne linken Schuh humpelt der 24. Juli, 18.35 Uhr: Dapo Afolayan muss verletzt vom Platz in die Kabine. Was genau passiert ist und wie schlimm die Verletzung ist, ist derzeit noch unklar. Generell wirkte die Stimmung nach der Einheit angespannt. Dapo jedenfalls konnte allerdings selbst mit dem Fahrrad nach Hause radeln.

Dapo Afolayan (27) humpelt verletzt vom Platz. © Alice Nägle/TAG24

24. Juli, 16.49 Uhr: U23-Kicker reisen ab

Am Donnerstag ist Abreisetag. Zumindest für ein Teil des Trainingslager-Kaders. Wegen der Saisonauftakts der Regionalliga-Nord am Sonntag und der Vorbereitung auf das erste Spiel gegen Drochtersen/Assel reisen die U23-Spieler am Nachmittag ab. Verabschiedet werden Torwart Kevin Jendrzej, Innenverteidiger Jannik Westphal, Rawley St. John (Mittelfeld) sowie Mittelstürmer Oleg Skakun. Für den Rest geht es um 17 Uhr eigentlich für eine zweite Trainingseinheit zurück auf den Platz. Wegen eines Gewitters über Flachau wird der Start zunächst allerdings noch abgewartet.

U23-Torhüter Kevin Jendrzej reist mit weiteren Teamkollege am Donnerstag zurück nach Hamburg. © WITTERS

24. Juli, 15.20 Uhr: Ein Gespräch mit Louis Oppie

Die erste Trainingseinheit des Tages endete gegen 12.15 Uhr. Neuzugang Louis Oppie (23) blieb auf dem Platz, um über seine Laufbahn als Profi, Familie, die Bundesliga und die für ihn besondere Bedeutung von Hamburg zu sprechen. Das ganze Interview gibt es um 16 Uhr hier auf TAG24.de zu lesen.

Louis Oppie (23) fühlt sich wohl beim FC St. Pauli und im Trainingslager. © Alice Nägle/TAG24

24. Juli, 11.50 Uhr: Training in zwei Gruppen

Der Regen hat inzwischen aufgehört, das Training läuft. Nach dem gemeinsamen Aufwärmen hat Alexander Blessin die Spieler in zwei Gruppen unterteilt, die verschiedene Einheiten absolvieren. Während ein Spiel auf dem Kleinfeld von dem Cheftrainer betreut wird, trainiert Co-Peter Nemeth taktisches Passspiel.

Chefcoach Alexander Blessin betreut ein Spiel auf Kleinfeld. © Alice Nägle/TAG24

Co-Trainer Peter Nemeth trainiert daneben taktisches Passpiel. © Alice Nägle/TAG24

24. Juli, 10.45 Uhr: Kiezkicker starten bei Regen mit dem Training

Moin, aus Flachau bei bestem Hamburger Schietwetter! Bei Regen radelten die Profis zum Trainingsplatz, wo es gegen 10.45 Uhr mit der ersten von zwei Trainingseinheiten direkt losging. Trainer Alexander Blessin versammelte seine Truppe gleich einmal vor der Taktiktafel. Zuvor hatte es bei der Aktivierung im Hotel noch ein kleines Ständchen für Geburtstagskind Jannik Westphal gegeben, der am Donnerstag seinen 21. Geburtstag feiert.

Zunächst ging es noch ein wenig spaßig auf dem Rasen zu. © Alice Nägle/TAG24

Doch schon kurz darauf versammelte Trainer Alexander Blessin das Team vor der Taktiktafel. © Alice Nägle/TAG24

23. Juli, 14.35 Uhr: Neuzugang Joel Chima Fujita fühlt sich in Hamburg wohl

Neuzugang Joel Chima Fujita (23, r.) beim Training. © Alice Nägle/TAG24 "Ich mag Hamburg", schoss es auf Nachfrage von TAG24 aus dem Japaner heraus. Das Großstadtgefühl gefalle ihm, gab er zu. "Als ich in Belgien war, war ich auf dem Land. Das mochte ich auch, aber in dieser großen Stadt kann ich einfach alles bekommen, beim Einkaufen oder beim Essen", lachte er glücklich. Der 23-Jährige kam diese Saison vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden ans Millerntor. Was ihm an der Hansestadt aber ganz besonders gut gefalle, sei die Einfachheit, an japanisches Essen zu kommen.

23. Juli, 13.35 Uhr: Lange und intensive Trainings-Session

Trainer Alexander Blessin (52) trainiert mit und simuliert Pressing. © Alice Nägle/TAG24 Die einzige Trainingseinheit, die Alexander Blessin für Mittwoch angesetzt hat, zog sich dafür etwas länger als üblich. Fast zwei Stunden schickte der Cheftrainer seine Spieler in intensiven Übungen und einem Abschlussspiel über den Rasen. Die gefühlten 30 Grad, die in der Sonne herrschen, brachte die Profis definitiv ins Schwitzen. Torhüter Simon Spari konnte als Einziger nicht an der Einheit teilnehmen. Der Österreicher ist krank. Die Verletzten der Runde Karol Mets (32) und Kapitän Jackson Irvine absolvierten ihre individuellen Übungen. Während der Australier vor allem seine Runden um den Platz drehte und anschließend auf dem Fahrrad in die Pedalen trat, scheint Mets ordentliche Fortschritte zu machen. Manolis Saliakas (28) kann inzwischen wieder "normal" mittrainieren, lediglich die Dauer seines Einsatzes werde noch variiert. TAG24 hat das Training in Bildern zusammengefasst.

Der Platz ist angerichtet und wartet auf seinen Einsatz. © Alice Nägle/TAG24

Kapitän Jackson Irvine (32) tritt wieder in die Pedale. © Alice Nägle/TAG24

Kurze Verschnauf-, Trink und Analysepause während des Abschlussspiels. © Alice Nägle/TAG24

Karol Mets (32) absolvierte eine individuelle, aber intensive Einheit auf dem Rasen. © Alice Nägle/TAG24

23. Juli, 10.30 Uhr: Team startet erstes Training bei Sonnenschein

Am Vormittag lacht die Sonne über dem Rasen des USC Flachau. Und die Mannschaft scheint gute Laune mitgebracht zu haben. Mit der ersten Trainingseinheit am Mittwoch ist Tag sechs des zehntägigen Trainingslagers angebrochen. Mehr als die Hälfte ist geschafft. Zu Beginn der im Schnitt eineinhalbstündigen Session passen sich die Spieler entspannt den Ball hin und her, bevor es - wie immer - zum Warmmachen auf den Nebenplatz geht.

Tag sechs startet mit einer Trainingssession bei strahlendem Sonnenschein am Vormittag. © Alice Nägle/TAG24

22. Juli, 20.20 Uhr: Tag fünf im Trainingslager endet

Mit einem TAG24-Exklusivinterview mit Hauke Wahl (31) endet der fünfte Tag im St.-Pauli-Trainingslager. Mehr dazu lest Ihr am Donnerstag auf TAG24.de. Wir haben Euch den Tag in einem Vlog zusammengefasst.

22. Juli, 17.12 Uhr: Zweites Training des Tages gestartet

Gegen kurz nach 17 Uhr sind die Boys in Brown zurück auf dem Rasen, um ihre zweite Einheit des fünften Trainingstages abzuhalten.