Hürzeler muss schmunzeln: Baumgart "stand auf einmal in unserer Coaching-Zone"

Auch Hürzeler ist für seine Emotionalität am Spielfeldrand bekannt. Ob sich die beiden Hamburger Trainer im Stadtderby am 5. Mai im Volkspark vielleicht genau deshalb gut verstehen werden?

"Da stand er auf einmal in unserer Coaching-Zone. Nicht nur einmal, sondern öfter", ergänzt er, um dieses eher "besondere" Aufeinandertreffen fast bildlich zu beschreiben. "Da habe ich gemerkt, wie emotional er dabei ist".

"Ich habe ihn indirekt kennengelernt, als er, glaube ich, mit Paderborn hier bei uns [im Millerntor] war und ich noch Co-Trainer war" erinnerte sich der Kiez-Trainer an seine erste Begegnung mit dem neuen HSV-Chefcoach und schmunzelte sofort.

Bei der Pressekonferenz am Mittwoch bekundete Hürzeler seine Freude über den neuen Kollegen beim Stadtrivalen. Schnell hatte der 30-Jährige eine amüsante Anekdote über den ehemaligen Trainer des 1. FC Köln parat.

Steffen Baumgart (52) als neuer HSV-Cheftrainer beim ersten Training der Rothosen. © Gregor Fischer/dpa

Steffen Baumgart war am Dienstag offiziell vonseiten des HSV als neuer Cheftrainer vorgestellt worden, nachdem bereits mehrere Tage zuvor die Gerüchteküche über den Neuen in der Hansestadt gebrodelt hatte.

Und mit ihm kommt auch ein klares Ziel zu den Rothosen: Aufstieg! "Am besten noch in diesem Jahr", betonte der 52-Jährige bei der Pressekonferenz am Dienstag.

Ob der gebürtige Rostocker dazu auch in der Lage sein wird und die Hamburger zurück in die erste Liga katapultiert, klärt sich final allerdings erst beim letzten Spieltag am 18. Mai.

Sein erstes Spiel als Cheftrainer wird er gemeinsam mit der Mannschaft am kommenden Sonntag im heimischen Volksparkstadion bestreiten (13.30/Sky). Ein Sieg gegen Elversberg würde einen gelungenen Einstand des neuen Trainers jedenfalls besiegeln.