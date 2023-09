Johannes Eggestein überraschend zurück in St. Paulis Startelf: "Habe es genossen"

Hamburg - Es war eine große Überraschung! Erstmals seit zehn Monaten stand Johannes Eggestein (25) beim 5:1-Heimsieg über Holstein Kiel wieder in der Startelf des FC St. Pauli . Unter Trainer Fabian Hürzeler (30) war es sogar der erste Einsatz von Beginn an für den Angreifer.

Johannes Eggestein (25, r.) stand zum ersten Mal seit zehn Monaten wieder in der Startelf des FC St. Pauli. © IMAGO/Philipp Szyza

Der Trainerwechsel im vergangenen Dezember von Timo Schultz (46) zu Hürzeler war für Eggestein ein Einschnitt. Bis zur Winterpause stand er regelmäßig in der Startelf, hatte auch fünf Treffer erzielt, anschließend fand er sich jedoch nur noch auf der Ersatzbank wieder.

"Ich musste geduldig bleiben", erklärte der Angreifer nun nach seinem ersten Startelf-Einsatz seit dem 12. November 2022. "Jetzt habe ich meine Chance bekommen und es hat heute gut geklappt."

Bereits nach dem Abschlusstraining wusste der 25-Jährige, dass er am Sonntag von Beginn an ran darf. "Es hilft, geduldig zu bleiben und zu versuchen, weiter an sich zu arbeiten", sagte er. In den schweren Monaten stand er in ständigem Austausch mit dem Trainerstab.

Selbst ein Wechsel stand für ihn nicht zur Debatte. "Wir haben ein hohes Niveau, und ich habe das Gefühl, mich hier weiter verbessern und meinen Weg gehen zu können", erklärte der Stürmer.