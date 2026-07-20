20.07.2026 09:30 St. Pauli im Trainingslager: Das steht an Tag vier in Flachau an

Der FC St. Pauli ist vom 17. bis 25. Juli im Trainingslager im österreichischen Flachau. TAG24 berichtet im Liveblog von den Einheiten und Testspielen.

Von Bastian Küsel-Kanbach, Alice Nägle

Flachau (Österreich) - Servus aus Flachau! Wie im Vorjahr bereitet sich der FC St. Pauli in der österreichischen Gemeinde auf den Saisonstart vor - das Trainingslager läuft vom 17. bis 25. Juli.

Bereits am Sonntag trafen die Kiezkicker im Maximarkt Sportpark in Anif auf den kroatischen Klub HNK Gorica (2:1). Am 24. Juli steht darüber hinaus ein Duell mit Premier-League-Klub AFC Bournemouth auf dem Programm. Anpfiff ist um 16 Uhr in der Saalfelden Arena in Saalfelden. TAG24 berichtet für Euch im Liveblog aus dem Trainingslager.

20. Juli, 9.30 Uhr: Tag vier im Trainingslager in Flachau

Tag vier in Flachau startet. Für die Kiezkicker steht heute eine offizielle Trainingseinheit auf dem Programm. Los geht es um 10.30 Uhr wie gewohnt im Sportzentrum Flachau.

Wie im vergangenen Jahr trainieren die Kiezkicker auch in diesem Trainingslager im Sportzentrum in Flachau. (Archivbild) © Alice Nägle/TAG24

19. Juli, 18 Uhr: Ceesay verletzt sich in Testspiel gegen HNK Gorica

Bitter! Ausgerechnet im ersten Test des Trainingslagers verletzte sich St. Paulis Offensivmann - der in der vergangenen Saison vor allem als Joker die wenigen Tore für den Bundesliga-Absteiger erzielte - Abdoulie Ceesay. Der Gambier musste vom Platz getragen werden. Aktuell kann hinsichtlich der Schwere der Verletzung nur spekuliert werden. Die Ärzte verbanden zunächst das rechte Sprunggelenk. Bereits nach einer halben Stunde blieb der Stürmer von St. Pauli nach einem Zweikampf liegen. Schnell schien klar: Der 22-Jährige muss raus. Ceesay wurde sogar vom Platz getragen. Für ihn kam Joel Fujita (24) in die Testpartie. Der FC St. Pauli gewann gegen den kroatischen Erstligisten mit 2:1 (Oppie/21., Jones/77.).

Das sieht schmerzhaft aus: Abdoulie Ceesay (22) musste nach einem Zweikampf verletzt vom Platz. © WITTERS

18. Juli, 18.55 Uhr: Kiezkicker haben auch das zweite Training hinter sich

Der erste volle Tag inklusive Doppelschicht ist durch: Die Kiezkicker haben auch die zweite Trainingseinheit des Tages absolviert. Morgen steht kein Training an, stattdessen findet um 16 Uhr in Anif das Testspiel gegen HNK Gorica statt.

18. Juli, 14.37 Uhr: Erste Einheit ist absolviert, nachher geht's weiter

Die Kiezkicker haben die erste der beiden heutigen Trainingseinheiten absolviert, am Nachmittag steht die zweite auf dem Programm. Inhaltlich ging es in der Vormittagssession unter anderem um Standardsituationen. Auch eine Übung mit zwei Ballkontakten stand auf dem Programm. Nach dem Training erfüllten die Profis die vielen Autogrammwünsche der anwesenden Fans.

Nach dem erstenTraining am Samstag erfüllten die Profis um Joel Chima Fujita (24, r.) die vielen Autogrammwünsche der anwesenden Fans. © WITTERS

18. Juli, 7.13 Uhr: Kiezkicker trainieren heute am Vor- und am Nachmittag

Der erste volle Tag in Flachau ist angebrochen - und für die Kiezkicker stehen heute gleich zwei Trainingseinheiten auf dem Rasen an. Laut Plan bittet Coach Marcel Rapp seine Schützlinge um 10.15 Uhr und 16.15 Uhr im Sportzentrum Flachau auf den Rasen.

17. Juli, 18.40 Uhr: Kiezkicker absolvieren erste Einheit in Flachau

Coach Marcel Rapp konnte mit 27 Akteuren auf dem Rasen arbeiten. Der angeschlagene Adam Dzwigala war auch mit dabei, musste bei den intensiven Übungen aber noch aussetzen. Neuzugang Sam Klein hingegen konnte nicht mitwirken. Der Australier hat Adduktorenprobleme und muss kürzertreten.

Die Kiezkicker absolvierten am Freitagnachmittag ihre erste Trainingseinheit in Flachau. © WITTERS

17. Juli, 13.37 Uhr: Austragungsort für erstes Testspiel hat sich geändert

Wie der Kiezklub mitteilte, wurde das Testspiel gegen den HNK Gorica am Sonntag verlegt. Die Partie findet demnach nicht, wie ursprünglich geplant, in der MGG Arena in Grödig statt, sondern im Maximarkt Sportpark in Anif. Es bleibt aber bei der Anstoßzeit 16 Uhr.

17. Juli, 12.56 Uhr: Kiezkicker im Trainingslager-Hotel angekommen

Der St.-Pauli-Tross ist im Trainingslager angekommen. Vom Flughafen in Salzburg ging es mit dem Mannschaftsbus ins Hotel. Die erste Trainingseinheit im Sportzentrum Flachau soll gegen 16 Uhr stattfinden.

17. Juli, 8.30 Uhr: Coach Rapp will in Österreich an den Feinheiten arbeiten

Nach der letzten Einheit an der Kollaustraße sprach St.-Pauli-Coach Marcel Rapp (47) am Donnerstag über die Schwerpunkte, die er im Trainingslager setzen will. "Wir haben nicht das eine große Thema. Wir wollen das verbessern, was wir bislang angestoßen haben. Gegen den Ball sind wir gut dabei, dennoch gibt es immer noch Feinheiten, die wir besser machen müssen. In den bisherigen Spielen waren viele gute Sachen dabei, aber auch ein, zwei Sachen, die noch nicht optimal waren", erklärte er. Der Fokus liege auf den beiden Testspielen, von denen er sich Erkenntnisse erhoffe. Von etwaigen Teambuildingmaßnahmen halte er hingegen wenig. "Wir sind den ganzen Tag zusammen, die Jungs finden sich schon. Wir machen keine verrückten Sachen. Wir gehen nicht raften oder machen andere Events. Vielleicht wird es einen Hüttenabend geben."

St.-Pauli-Coach Marcel Rapp (47, 5.v.r.) will mit seiner Mannschaft in Flachau an den Feinheiten arbeiten. © Marcus Brandt/dpa

17. Juli, 8 Uhr: St.-Pauli-Tross macht sich auf den Weg nach Österreich