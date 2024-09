Nach Null-Punkte-Start: Diese Schwachstellen muss St. Pauli beheben

Trainer Alexander Blessin (51) hat noch einige Arbeit vor sich. © Gregor Fischer/dpa

In erster Linie ist hier das Defensivverhalten zu nennen, allen voran bei Standardsituationen. Gegen Heidenheim fing sich die Elf von Trainer Alexander Blessin (51) ein Gegentor durch einen Konter nach eigener Ecke und eines nach einer gegnerischen Ecke. Letzteres wiederholte sich gegen Union Berlin.

"Wir haben in der Art und Weise, wie wir stehen, ein bisschen was umgestellt", erklärte Hauke Wahl (30) dazu. "Wir sind noch in der Findungsphase und müssen uns weiter abstimmen, was uns gut liegt und welche Räume wir lieber besetzt haben wollen."

Der 30-Jährige forderte klar, dass es in der bisherigen Häufigkeit nicht weiter passieren dürfe. "Es wird allerdings wieder passieren, dafür ist die Qualität der Standardsituationen deutlich höher als letzte Saison", wusste Wahl zugleich. Ansonsten stehen die Kiezkicker defensiv halbwegs stabil und lassen nur wenige Großchancen zu.

Was defensiv so gut funktioniert, funktioniert offensiv dafür umso weniger. Mit nur lediglich 19 abgegebenen Torschüssen, von denen lediglich vier auf das Tor gingen, liegt St. Pauli auf Rang 17, nur Werder Bremen (17) ist noch ungefährlicher.

Zwar harmoniert das neue Sturmduo Johannes Eggestein (26) und Morgan Guilavogui (26) schon ganz gut, doch letztlich fehlt beiden irgendwo die Durchschlagskraft. Zudem weichen sie bislang zu häufig aus und fehlen damit im Zentrum. "Wenn du dann immer wieder einen Rückpass spielt, wodurch auch neue Situationen entstehen können, sondern nochmal neu und nochmal neu, dann entstehen keine neuen Situationen und keine Löcher", monierte er nach dem Union-Spiel.