Napoli-Star träumt von Rückkehr zum FC St. Pauli: "Unbedingt zurückkehren"

Leo Østigård spielte in der Saison 2019/20 per Leihe für den FC St. Pauli. Das Jahr war so beeindruckend, dass er sich eine Rückkehr vorstellen kann.

Von Robert Stoll

Hamburg/Neapel - Das wäre der Hammer! In der Saison 2019/20 spielte Leo Østigård (23) per Leihe für den FC St. Pauli, mittlerweile kickt er beim SSC Neapel, gewann den Scudetto und traf in der Champions League gegen Real Madrid. Nun hat sich der Napoli-Star offen über eine Rückkehr ans Millerntor gezeigt.

Leo Østigård (23, r) trumpft mittlerweile beim SSC Neapel groß auf. © IMAGO / LaPresse Østigård war vor vier Jahren gemeinsam mit Stürmer Viktor Gyökeres (25) von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion an die Kiezkicker verliehen worden. Vor allem bei dem Norweger hinterließ diese Zeit großen Eindruck. Denn auch wenn noch drei weitere Leihen zu Coventry City, Stoke City und Genua FC folgten, blieb ihm die Zeit am Millerntor besonders in Erinnerung. "Ich habe mich dort zu Hause gefühlt", gestand der 23-Jährige im Interview im Transfermarkt.de. "Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich erst 18, 19 Jahre als war, oder daran, dass ich meine erste Saison als Profi gespielt habe, aber am Millerntor zu spielen, war das Aufregendste überhaupt." Østigård entwickelte sich bei St. Pauli schnell zum Stammspieler und absolvierte 29 Pflichtspiele, in denen er einmal traf. Unvergessen: Sein Selfie nach dem Derby-Sieg im Volkspark vor den mitgereisten Fans. FC St. Pauli Ex-St.-Pauli-Profi Burgstaller sieht bei Nationalelf-Comeback Blitz-Rot Seitdem trägt er den Verein in seinem Herzen. "Ich möchte in meiner Karriere unbedingt einmal dorthin zurückkehren", erklärte er. "Ich habe so viel Liebe für sie und nur positive Dinge zu sagen."

Leo Østigård hätte sich Verbleib beim FC St. Pauli vorstellen können: "Nicht meine Entscheidung"